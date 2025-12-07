Rocamora sufrió una dura derrota en su visita a Junín

Este sábado por la noche hubo acción por la Liga Argentina de Básquet. En el estadio El Coliseo de Boulevard, Rocamora de Concepción del Uruguay visitó a Ciclista de Junín en el marco de una nueva presentación en el torneo, la segunda consecutiva como visitante. Los árbitros del juego fueron Maximiliano Cáceres y Matías Sotelo.

El encuentro no tuvo paridad alguna. Ya en el arranque los de Julián Pagura tomaron gran distancia para acabar ganando el primer cuarto por 13 tantos de diferencia. El primer parcial terminó 31-18 y en el segundo, aunque el Rojo emparejó el ritmo e igualó 18-18, la derrota al descanso era abultada: 49-36.

En la segunda mitad del juego, la cuestión se profundizó. Rocamora no pasó los 14 puntos, mientras que su rival anotó 20 o más en ambos cuartos. El tercer tramo fue 23-12 en favor del local y el último acabó 20-14 para cerrar una amplia victoria por 30 tantos de diferencia: 92-62.

El goleador del juego fue Franco Lombardi, autor de 18 puntos para su equipo, secundado por Erick Mecías con 14 tantos. Además, Damián Tintorelli (12), Piero Di Prinzio (11) y Francisco Pagura Engle (11), anotaron más de diez puntos en el juego.

En el Rojo, en tanto, los más destacados fueron Tomás Jürgensen y Agustín Cavallín, con 13 tantos cada uno; mientras que los siguió Agustín Carnovale con 11 tantos.

El resultado dejó al Rojo en el último lugar con un acumulado de 2-6; mientras que Ciclista ahora tiene un récord de 4-5 y está décimo. No habrá descanso para el Rojo, que este domingo volverá a jugar como visitante. Será a partir de las 21, frente a Pergamino Básquet en el estadio Ricardo Dorado Merlo.

-SÍNTESIS-

Ciclista 92-62 Rocamora.



Parciales: 31-18 // 49-36 (18-18) // 72-48 (23-12) // 92-62 (20-14).



Formaciones:

CICLISTA (92)

*Piero Di Prinzio: 11pts, 4rbs, 2as, 2per.

*Valentín Costa: 9pts, 7rbs, 2as, 2rec, 1per.

*Franco Lombardi: 18pts, 4rbs, 1as, 1per.

*Damián Tintorelli: 12pts, 8rbs, 2as, 3per, 1ta.

*Erick Mecías Ayala: 14pts, 5rbs, 4as, 2rec, 2per, 1ta.

Franco Montemagio: 6pts, 4rbs, 2rec.

Francisco Pagura Engle: 11pts, 3rbs, 2as, 2rec.

Samuel Villa Toro: 9pts, 5rbs, 1as.

Salvador Baracat: 2pts, 1rb, 1rec, 1per, 1ta.

DT: Julián Pagura.



ROCAMORA (62)

*Franco Maeso: 4pts, 1as, 2per, 1ta.

*Tomás Jürgensen: 13pts, 1rb, 2as, 2rec.

*Valentino Occhi: 3pts, 3rbs, 1as, 1per.

*Juan Fernández: 8pts, 7rbs, 2as, 2rec, 2per.

*Agustín Cavallín: 13pts, 4rbs, 1as, 1per.

Maximiliano Acevedo: 2pts, 3rbs, 4per.

Tomás Losada: 1pt, 3rbs, 1as, 1rec, 2per.

Lucas Maldonado: 3rbs, 1per.

Franco Ferreyra Bonnín: 5pts, 1rb, 1rec, 2per.

Pascual Santini: 2pts, 1rb, 1per.

Agustín Carnovale: 11pts, 1rb, 1as, 1rec, 1per.

Tiago Herrera Notari: 1rb.

DT: Juan Amato Ayala.



*Inicialistas.



Árbitros: Maximiliano Cáceres - Matías Sotelo.



Estadio: El Coliseo del Boulevard.