Fútbol: Estudiantes dio el golpe en el Bosque, ganó el clásico y definirá el Clausura ante Racing

El Pincha se impuso por la mínima y eliminó a su clásico rival en las semifinales del Clausura.

Estudiantes de La Plata se clasificó finalista del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol este lunes, luego de superar en el clásico de la capital bonaerense a Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 en el estadio Juan Caramelo Zerillo. El equipo de Eduardo Domínguez definirá el campeón ante Racing (eliminó el domingo a Boca), el próximo sábado a las 21 en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Tiago Palacios, a los 17 minutos del segundo tiempo, anotó el único tanto del partido disputado en el Bosque, luego de una corrida y centro de Edwin Cetré desde la izquierda. Así, el Pincha se impuso por el mismo resultado que le sirvió para dejar en el camino a Rosario Central (en el partido del polémico pasillo) y Central Córdoba de Santiago del Estero (también con gol de Palacios).

En un partido trabado, cerrado y con pocas situaciones de peligro, Estudiantes logró capitalizar una de las situaciones que generó y aprovechó para eliminar a su clásico rival, que venía de una semana complicada: los jugadores no entrenaron por falta de pago en la previa del clásico platense.

Cabe destacar que el León clasificó con lo justo en el Grupo A, luego de quedar octavo y con 21 puntos. Tuvo la misma cantidad que Banfield, pero avanzó entre los mejores 16 por diferencia de gol respecto del Taladro.

En la primera etapa, no pasó demasiado y la fricción predominó en el terreno, donde ambos arqueros fueron protagonistas: Insfrán le tapó la apertura del marcador a Cristian Medina en un remate cruzado, mientras que Muslera evitó la caída de su valla tras un centro desviado de Panaro.

Pero el cero se rompió a los 17 minutos, luego de una corrida de Cetré: el colombiano ganó en velocidad, le ganó la espalda a Pintado, en el cruce erró Giampaoli y desde el fondo de la cancha asistió a Palacios, quien definió cruzado para el 1 a 0.

Una vez en ventaja, el conjunto de Domínguez dominó los tiempos del partido y administró las energías ante un local sin demasiadas ideas para hacerle daño. Estudiantes tampoco logró resolver los contraataques que tuvo para ganar con mayor diferencia: en una de ellas, Insfrán controló un disparo de Cetré. Aun así, logró una victoria justa que lo deposita –contra todos los pronósticos– en una nueva final de Primera División.