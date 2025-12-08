En Concepción del Uruguay se cerró la temporada de la Fórmula 1 Argentina

El podio de la última fecha de la temporada de la F1 Argentina en La Histórica.

El campeonato de la Fórmula 1 Argentina se cerró este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay y Carlos Troubul concretó un triunfo contundente con el auto de Di-Di Motorsport, repitiendo el resultado de la competencia inicial y con ello manteniendo su invicto en esta visita.

La cita no contó con la participación del flamante campeón Sergio Yasbik, quien decidió no competir en la misma; con esa alternativa, Troubul se afirmó en la vanguardia durante las 12 vueltas y sumando la victoria en la Clase B, superando en pista al binomio Méndez – Pitetti, que posteriormente fue excluido en la revisión técnica.

Con ello, escalaron en el podio Fabián Santagati y Martín Zafrani, quienes terminaron por delante de Daniel Johansen, el ganador de la Clase A; luego arribaron el campeón de Clase B, Gastón Bernattá, Lucía Bonacci (quien se recuperó de un despiste), y Agustín Bonacci, con el mismo recorrido que Troubul. A un giro arribaron Leandro Giménez y Jorge Poroyan, y a dos Alan Matheu, quien abandonó al desprendérsele un rueda, consigna Campeones.