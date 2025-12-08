Despidieron con sentidos mensajes a los jóvenes fallecidos tras ser atropellados en la ruta 32

Un grave accidente se cobró la vida de dos personas este domingo, sobre la Ruta Provincial 32, en el tramo que conecta las localidades de Seguí y Viale. Una camioneta y una moto protagonizaron el choque fatal. El impacto dejó como saldo dos personas fallecidas en el acto.

Las autoridades policiales de la Comisaría de Seguí, que intervinieron en el hecho, recabaron pruebas y muestras en el lugar del siniestro vial, ocurrido en una zona oscura. Tras la intervención de la Justicia, se dispuso que los cuerpos fueran trasladados a la Morgue Judicial de Oro Verde y que el conductor de la camioneta, un hombre de 42 años, oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco, quedara detenido.

Las redes sociales se colmaron de mensajes de dolor y despedida para los jóvenes, quienes eran aficionados a las motocicletas y solían compartir tiempo juntos. “Los amo y jamás lo dejaré de hacer. No quiero dejarlos partir, se los pido, vuelvan conmigo. No me dejen solita”, escribió una de las jóvenes.

Una amiga de la mujer fallecida, publicó: “Mi Sasha, no puedo creer esto, pero me quedo con las risas y momentos hermosos que pasé junto a vos. Te voy a extrañar la vida entera hasta que nos volvamos a encontrar. Te amaré siempre”.

