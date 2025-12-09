Primera Nacional: Alan Sosa tiene todo acordado para seguir en Patronato

El arquero Alan Sosa tiene todo acordado para seguir en Patronato en la próxima Primera Nacional.

La dirigencia de Patronato tiene prácticamente abrochada la continuidad del arquero Alan Sosa, uno de los apuntados para que continúe en la entidad de la capital entrerriana. Otro de los objetivos de la CD de Patrón es estirar el vínculo con Alan Bonansea.

El arquero, de 29 años y que llegó a mediados del año pasado a la entidad entrerriana, con el correr de los partidos se fue transformando en uno de los pilares del equipo que por aquel entonces dirigía Gabriel Gómez.

Desde que llegó a Patronato, Sosa atajó en 17 encuentros en la segunda parte de la temporada 2025 de la Primera Nacional: recibió 12 goles y mantuvo 10 vallas invictas.

El jugador se formó en Unión de Santa Fe, pasó a Real Pilar, más tarde pasó a vestir la camiseta de Villa Dálmine y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. De ahí pegó el salto a Primera División para jugar en Tigre, aunque no tuvo minutos en cancha. De allí llegó a Patronato.