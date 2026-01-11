Jornada histórica en el Rally Dakar: hubo triple victoria argentina

El Rally Dakar 2026 entregó este domingo tres victorias argentinas. Las categorías SSV, Challenger y Motos quedaron en manos de conductores argentinos que se acomodan en el clasificador general. Después del descanso del sábado, los argentinos salieron con todo y dan pelea en la búsqueda del triunfo final.

Motos

Un ejemplo de lo mencionado es el caso de Luciano Benavides, que a bordo de su KTM consiguió su segunda victoria consecutiva en una etapa de esta edición del Rally Dakar. El salteño había ganado en el quinto tramo cronometrado y ahora se impuso en la conexión entre Riyadh y Wadi Ad Dawasir, etapa de 418 kilómetros de enlace y 459 kilómetros de Especial.

Se trata de la séptima victoria de su carrera en el Dakar y además es el décimo triunfo parcial obtenido por un argentino en esta edición. Junto al español Tosha Schareina, son los únicos que obtuvieron victorias consecutivas en esta edición (el europeo de Honda ganó las etapas 3 y 4).

El salteño completó la etapa en cuatro horas y 56 segundos, seguido por el español Edgar Canet a cuatro minutos y 47 segundos. El tercer puesto fue para el francés Adrien Van Beveren, que quedó a cuatro minutos y 57 segundos del argentino.

En cuanto a los demás argentinos, Juan Rostan finalizó la séptima etapa en la 38ª posición, a 59 minutos y 59 segundos de su compatriota Benavides. También completó la etapa el riocuartense Leonardo Cola, que acabó 52°, a una hora, 30 minutos y 39 segundos del vencedor.

En la general, el líder es el australiano Daniel Sander con 28 horas, 47 minutos y 31 segundos, seguido por el estadounidense Ricky Brabec a cuatro minutos y 25 segundos. Benavides está tercero, a cuatro minutos y 40 segundos del líder.

Autos - Challenger

El otro triunfo argentino del día llegó en la categoría Challenger de autos. Kevin Benavides, hermano de Luciano, se impuso en la etapa junto a Lisandro Sisterna al completarla en cuatro horas, 22 minutos y 57 segundos.

Sacaron ventaja del árabe Yasir Seaidan, que acompañado por el francés Xavier Flick acabó a cuatro minutos y 39 segundos. El tercer puesto fue para otros argentinos: Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, a cinco minutos y 40 segundos.

Los navegantes argentinos Fernando Acosta (compañero de Oscar Ral), Augusto Sanz (Puck Klaasen) y Bruno Jacomy (Lucas del Río) terminaron en la sexta, décima y undécima colocación. David Zille, por otra parte, terminó en el octavo lugar acompañado por el también argentino Sebastián Cesana.

En la clasificación general, los españoles Pau Navarro y Jan Rosa lideran con 31 horas, 17 minutos y tres segundos de tiempo, seguidos por Cavigliasso y Pertegarini a apenas dos minutos y 48 segundos. El tercer lugar es del chileno Lucas Del Río y el argentino Bruno Jacomy, que están a 29 minutos y nueve segundos.

Benavides, que este domingo hizo historia junto a su hermano al convertirse en los primeros hermanos en ganar una etapa el mismo día, se ubica en la 13ª posición de la tabla general.

SSV

En la categoría SSV también hubo ganadores argentinos: Jeremías González Ferioli y su navegante Gonzalo Rinaldi se impusieron con un gran sprint final en la séptima etapa de la competencia. Completaron el recorrido en cuatro horas, 32 minutos y 58 segundos, siendo los más rápidos en hacerlo.

Sacaron apenas siete segundos de ventaja sobre Kyle Chaney y Jacob Argubright, de Estados Unidos. El tercer lugar fue para los portugueses Joao Monteiro y Nuno Morais, que arribaron a nueve segundos de los argentinos.

En esta categoría, los también argentinos Manuel Andújar y Andrés Frini llegaron en la undécima posición, a 13 minutos y 41 segundos de los vencedores.

Con los resultados de esta etapa, los líderes de la general son los estadounidenses Brock Heger y Max Eddy, luego de 31 horas, 42 minutos y 13 segundos. El segundo puesto es para los también norteamericanos Chaney y Argubright, a 40 minutos y 43 segundos; mientras que los terceros son los franceses Xavier De Soultrait y Martin Bonnet a 44 minutos y 15 segundos.

Los argentinos mejor ubicados son Andújar y Frini, ubicados en el séptimo lugar de la tabla general. González Ferioli y Rinaldi están novenos.

La próxima etapa de la competencia, octava, comenzará y terminará en la localidad de Wadi ad Dawasir. La parte especial se extenderá por 481 kilómetros y habrá 236 kilómetros de enlace.