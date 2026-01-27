Básquet: Central Entrerriano logró su séptimo triunfo al hilo en la Liga Argentina

En el estadio José María Bértora, el Rojinegro se impuso ante Deportivo Amstrong por 78 a 65.

Central Entrerriano de Gualeguaychú ratificó su gran momento y consiguió su séptima victoria consecutiva en la Liga Argentina de Básquetbol. Este lunes, el equipo de Martín Pascal venció a Deportivo Norte de Amstrong por 78 a 65 en el estadio José María Bértora, donde completó con éxito una seguidilla de dos juegos como local.

Fue un arranque parejo para ambos, pintaba un partido ajustado como el de noviembre (cuando ganó Central Entrerriano en tiempo suplementario). El parcial del primer período fue de 25-13. Scacchi a la cabeza, seguido de Contrera y Alonso, fueron los líderes de la primera parte.

Los Tigres encontraron sus claves en el segundo período de la mano de Sebastián Mignani para ponerse a dos puntos de diferencia del local, pero no lograron su cometido, yéndose al entretiempo 40-31.

El descanso fue clave para el local, que a la vuelta de los vestuarios encontró su mejor versión y mantuvo el liderazgo del marcador. Central Entrerriano llegó a sacar veinte sobre el cierre del juego y sentenció la historia, a pesar del sprint final de la visita que logró recortar hasta el 78-65 definitivo.

Central descansará y el viernes emprenderá viaje hacia Buenos Aires, donde enfrentará a Racing Club. Los dirigidos por Alejandro Cupulutti siguen su gira por Entre Ríos para el miércoles visitar al club Tomás de Rocamora en el Julio César Paccagnella.

Prensa Central Entrerriano