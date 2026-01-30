Básquet: tres entrerrianas fueron preseleccionadas y sueñan con jugar el Mundial de Alemania

Tres basquetbolistas entrerrianas fueron convocadas a la preselección argentina mayor femenina con miras al Torneo Clasificatorio para la Copa del Mundo Alemania 2026. Se trata de Diana Cabrera (Villa Elisa), Agustina Marín y Nicole Tapari (ambas de Gualeguaychú), quienes están entre las 24 citadas por el entrenador Gregorio Martínez que buscarán un lugar en el certamen a disputarse del 11 al 17 de marzo en Estambul, Turquía.

La convocatoria se confirmó este viernes por parte de la Confederación Argentina de Básquet (CAB). No obstante, solo 12 serán las elegidas que se reunirán en Madrid, España, el próximo 5 de marzo para entrenar hasta el 8 y luego viajar a Estambul. Del 11 al 17 de marzo, la ciudad más poblada de Turquía recibirá al certamen que pondrá en juego tres plazas para el Mundial.

Actualmente, la eliense Diana Cabrera se desempeña en el Celta de España, mientras que las otras dos entrerrianas juegan en la Liga Nacional: Agustina Marín juega en El Talar, luego de distintas experiencias en el exterior, mientras que Nicole Tapari juega en Obras Basket.

La palabra del entrenador, Gregorio Martínez:

En este contexto, el entrenador Gregorio Martínez destacó la relevancia del momento que atraviesa el seleccionado: “Es un paso importantísimo llegar a esta instancia. A veces no se toma dimensión de esto, y tampoco hay obligación de hacerlo, pero para nosotros es un paso muy importante el que se dio. Meterse en esta fase de la clasificación final para el Mundial ya es un logro en sí mismo. Argentina hacía rato que no lo conseguía y ahora este grupo lo logró, así que estamos muy contentos con eso”.

La convocatoria mantiene una base sólida del plantel que participó en la AmeriCup 2025 de Santiago de Chile, donde el seleccionado alcanzó el cuarto puesto y accedió a esta instancia clasificatoria. En relación a aquel torneo, Andrea Boquete no formará parte del proceso por motivos personales. A su vez, la actual lista conserva íntegramente la estructura del equipo que ganó el Campeonato Sudamericano 2024, también en Chile.

Al respecto, Martínez explicó las razones de esta continuidad: “Por eso decidimos repetir en su mayoría el equipo de la AmeriCup, siempre y cuando estén todas bien físicamente. No hay margen para generar competencia interna con entrenamientos largos. Vamos a ir con el mismo equipo de Chile, con la baja de Andrea Boquete por motivos personales, que será reemplazada. El plan es trabajar con un esquema táctico reducido y aprovechar al máximo los pocos días disponibles”.

Con la continuidad de Melisa Gretter como capitana, la nómina está compuesta por Giuliana Baccarelli, Gisel Botta, Agostina Burani, Diana Cabrera, Florencia Chagas, Luciana Delabarba, Sol Depetris, Macarena D’Urso, Julia Fernández, Victoria Gauna, Candela Gentinetta, Natassja Kolff, Nerea Lagowski, Agustina Marin, Florencia Martínez, Julieta Mungo, Sofía Novoa, Dalma Piri, Laila Raviolo, Lucila Sampietro, Delfina Saravia, Amaiquen Siciliano y Nicole Tapari.

El cuerpo técnico continuará bajo la conducción y el liderazgo de Gregorio Martínez, para afrontar su sexto año como Head Coach de la Mayor, consolidando un proceso que consiguió continuidad, una identidad propia y resultados a nivel continental. En ese sentido, el entrenador expresó: “Yo estoy muy contento de dirigir este equipo. Tengo gente a la que quiero mucho y con la que me identifico, desde las capitanas hasta las jugadoras que se van sumando. Veo progresos en general y también en el básquet femenino en general. Hoy podemos representar ese crecimiento del básquet femenino argentino, y para mí eso está muy claro”.Otro aspecto relevante de la convocatoria es que más del 70% de las jugadoras seleccionadas (17) se desempeñan actualmente en La Liga Femenina, una cifra que vuelve a reflejar el crecimiento y la importancia del principal torneo de clubes del país como base del desarrollo del seleccionado nacional.

En cuanto a la preparación, Martínez remarcó las dificultades propias del calendario: “Lo que más lamento es no poder entrenar con el equipo. Cada vez que jugamos bien o que rendimos al máximo, tanto en el Sudamericano como en la AmeriCup, hicimos procesos de 30 días. Las circunstancias son estas y son iguales para todos. Hay tres días de entrenamiento y hay que tratar de hacer lo mejor posible en esos tres días y llegar de la mejor manera a esta ilusión que tenemos”.

También valoró el acompañamiento institucional y el compromiso del plantel: “Hay que agradecer el esfuerzo de la Confederación y de las jugadoras. Nosotros salimos el 4 de marzo y vamos a tener apenas cuatro entrenamientos antes del torneo. Ojalá podamos aprovecharlos bien, porque muchas jugadoras juegan en España el 5 y 6, lo que implica que recién llegarán a Madrid el día 7 a la mañana”.

Con un formato de todos contra todos y con cinco partidos por equipo, Argentina hará su debut el 11 de marzo ante Australia, mientras que el jueves enfrentará al anfitrión Turquía. Tras una jornada de descanso, se medirá con Canadá, continuará el domingo 15 frente a Hungría y cerrará su participación el martes 17 ante Japón. El certamen otorgará tres cupos a la Copa del Mundo, excluyendo a Australia ya que se encuentra clasificada por su título en la AsiaCup.De cara a la exigencia del torneo, el entrenador fue claro sobre el posicionamiento del equipo: “No tengo miedo de decir que no somos candidatos y que esto es una ilusión. Pero llegamos hasta acá y, cuando llegamos hasta acá, nos van a tener que sacar con los pies para adelante. Yo sé de lo que este grupo es capaz, sé lo que puede luchar. Nosotros siempre nos planteamos lo mismo: cuando termina el último partido, nos miramos a la cara sabiendo que hicimos todo lo que podíamos hacer”.

Y concluyó: “Estoy convencido de que las jugadoras van a dar el máximo esfuerzo. No vamos de turistas, vamos a competir. Veremos para qué nos alcanza. Jugamos contra potencias del mundo, estamos en un nivel muy alto, con tres equipos que están entre los diez mejores del mundo, más el local y Hungría, que está alrededor del puesto 20. Van a ser partidos muy difíciles en los que no somos candidatos, pero nos van a tener que ganar”.

Preselección argentina – Torneo Clasificatorio

Baccarelli, Giuliana | Ferro Carril Oeste

Botta, Gisel | Instituto

Burani, Agostina | Obras Sanitarias

Cabrera, Diana | Celta (España)

Chagas, Florencia | Obras Sanitarias

Delabarba, Luciana | El Talar

Depetris, Sol | Unión Florida

D´Urso, Macarena | Club Deportivo La Salle (España)

Fernández, Julia | Ferro Carril Oeste

Gauna, Victoria | Al - Cazares Caceres (España)

Gentinetta, Candela | Obras Sanitarias

Gretter, Melisa | CAB Estepona (España)

Kolff, Natassja | Obras Sanitarias

Lagowski, Nerea | Valencia Basket (España)

Marin, Agustina | El Talar

Martínez, Florencia | Unión Florida

Mungo, Julieta | FNB Ardoi (España)

Novoa, Sofía | Obras Sanitarias

Piri, Dalma | Ferro Carril Oeste

Raviolo, Laila | Independiente Neuquén

Sampietro, Lucila | Ferro Carril Oeste

Saravia, Delfina | Unión Florida

Siciliano, Amaiquen | Azul Marino Mallorca (España)

Tapari, Nicole | Obras Sanitarias