River volvió a quedar en deuda y perdió con Argentinos Juniors en La Paternal

River Plate perdió en su visita a Argentinos Juniors por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y profundizó su mal momento en el campeonato de Primera División. Cayó por 1 a 0, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal y el único gol fue convertido por Hernán López Muñoz, a los 34 minutos del primer tiempo.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo –que fue expulsado en el cierre del primer tiempo por aplaudir irónicamente los fallos del árbitro Andrés Merlos– no pudo levantar cabeza luego de la histórica derrota a manos de Tigre, por 4 a 1, en el estadio Monumental de Núñez y sumó su tercera presentación sin ganar.

El Millonario exhibió muchas dificultades para generar juego, a pesar de contar con futbolistas habilidosos en el último tercio con Juanfer Quintero o Tomás Galván. La entrada de Kendry Páez en la segunda parte tampoco modificó la ecuación de la visita, que cerró el encuentro con 10 hombres por la lesión de Juan Portillo. El ex Talleres fue la última modificación y, en su primera intervención, se lastimó su rodilla derecha y no pudo seguir en la cancha.

River Plate quedó en la quinta colocación de la Zona B con siete puntos y volverá a jugar este martes desde las 22 contra Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. Por otro lado, Argentinos Juniors superó a su rival, se posicionó cuarto con 8 unidades y llega entonado al cruce del próximo miércoles a partir de las 21.30 contra Barcelona SC en Ecuador por el cruce de ida de la Fase II de la Copa Libertadores.