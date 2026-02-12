Cinco diputados entrerrianos apoyaron y cuatro rechazaron la baja de punibilidad a 14 años

Cinco de los nueve diputados nacionales por Entre Ríos votaron a favor y cuatro en contra del proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil, que obtuvo media sanción en la Cámara baja y ahora deberá ser tratado por el Senado para su aprobación definitiva. La iniciativa fue aprobada con 149 votos afirmativos y 100 negativos.

En la sesión estuvieron presentes los nueve legisladores entrerrianos. Acompañaron la propuesta los libertarios Beltrán Benedit y Andrés Laumann; el radical Darío Schneider; y los representantes del PRO, Alicia Fregonese y Francisco Morchio. En rechazo al proyecto se pronunciaron los justicialistas Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet.

Un caso particular fue el de Guillermo Michel. El diputado peronista votó en contra en la votación general, pero respaldó en la discusión en particular el artículo que habilita la baja de la edad de punibilidad a 14 años, es decir, la posibilidad de que adolescentes de esa edad puedan ser condenados a prisión. El legislador ya había anticipado su postura al sostener que, a su entender, un joven de 14 años está en condiciones de asumir responsabilidad penal con pena de cárcel cuando comete un delito de manera consciente.

El proyecto de Régimen Penal Juvenil aprobado establece la reducción de la edad de punibilidad de 16 a 14 años, fija un nuevo marco normativo para el juzgamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal y regula las sanciones aplicables, incluyendo penas privativas de la libertad bajo criterios específicos. La iniciativa busca reemplazar el esquema vigente y definir procedimientos, derechos y garantías para menores imputables, diferenciados del régimen de adultos. Ahora, el texto deberá ser debatido en el Senado de la Nación, donde se definirá su sanción definitiva.