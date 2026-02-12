Con otro gol de David Romero, Tigre venció a Aldosivi y alcanzó la cima de la Zona B

El Matador venció al Tiburón, que sigue sin poder ganar en el Apertura. (Foto: Prensa Aldosivi)

Tigre derrotó a Aldosivi por la mínima expresión en el inicio de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y quedó como líder de la Zona B. En el estadio José Dellagiovanna, el único gol fue convertido por David Romero, a los 11 minutos del primer tiempo, y le permitió ser uno de los máximos goleadores del certamen, con cuatro tantos.

La primera llegada fue del local, a los seis minutos, con un tiro libre sobre el borde derecho del área rematado por el defensor Federico Álvarez, que dio en el travesaño.

Aldosivi llegó por primera vez un minuto más tarde, con un control, giro y remate desde la medialuna del área del delantero (exPatronato) Junior Arias, que se fue alto por muy poco.

A los nueve minutos, el propio Arias bajó una pelota tras un centro y permitió el tiro de primera del volante Esteban Rolón, que dio en el lado externo de la red, por el primer palo.

Tigre abrió el marcador a los 11 minutos, con un pase largo del defensor Alan Barrionuevo que habilitó a David Romero, quien se desmarcó a la espalda de sus marcadores, quedó mano a mano y definió ante la salida del arquero Axel Werner.

Dos minutos más tarde, un córner al segundo palo habilitó a Barrionuevo, cuyo cabezazo dio en el poste derecho de Werner.

En 17 minutos, un pase al medio del lateral Valentín Moreno le llegó al atacante (otro exPatronato) Ignacio Russo, que disparó de primera y su remate, alto y al primer palo, fue desviado por el arquero rival.

Al minuto siguiente, Russo filtró un pase para dejar mano a mano a Romero, por el costado izquierdo del área, aunque esta vez el atacante no pudo superar a Werner, con un disparo bajo.

La primera jugada de peligro del complemento fue de la visita, a los 18 minutos, con un desborde y centro atrás del lateral Guillermo Enrique para Arias, cuyo remate se fue bastante alto.

El Matador llegó a los 27 minutos, con un remate desde el borde del área del volante (también con pasado Rojinegro) Martín Garay, que salió alto por el primer palo.

El propio Garay generó peligro nuevamente, a los 41 minutos, con un disparo lejano y frontal que hubiera entrado por el ángulo derecho de Werner, de no ser por su manotazo salvador.

Con este resultado, el equipo que dirige Diego Dabove lidera la zona B del Apertura, con 13 puntos, mientras que el Tiburón es decimotercero, con tres unidades y todavía sin triunfos.

En la próxima fecha, el Matador visitará a Central Córdoba, el sábado 21 de febrero a las 21.30, mientras que el conjunto marplatense deberá visitar a Unión, el domingo 22 a partir de las 21, consigna NA.