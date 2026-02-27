Tribunal ruso condenó en ausencia a un entrerriano por luchar como mercenario en Ucrania

"Tribunal ruso condena en rebeldía a 14 años de prisión a un argentino por luchar como mercenario del lado ucraniano". El título pertenece al medio estatal ruso Russia Today, más conocido como RT. Lo que se supo con el correr de las horas es que el condenado es entrerriano. Se trata de Waldo Tomás Kuhn, oriundo de la localidad de Federación, según comprobó ANÁLISIS. El entrerriano ha documentado sus días en la guerra a través de las redes sociales, donde además de su preparación también postea los dibujos que realiza en el frente de batalla. Este viernes se hizo eco de la noticia.

Kuhn ya había sido noticia en 2024 al brindar una entrevista al sitio Chajarí al Día, donde informó que en 2006 hizo el servicio militar en el Regimiento de Caballería de Tanques 7 de Chajarí, cumpliendo funciones en el Casino de Suboficiales. Allí también contó que desde hace 10 años reside en Deaux, Francia, pero que luego decidió incorporarse como voluntario al batallón “Sich de los Karpatos”, en defensa de Ucrania frente al ataque de Rusia.

Finalmente, este jueves, el canal estatal ruso informó la condena en ausencia del entrerriano. Es decir, sin su presencia ante un Tribunal. También se ordenó su captura internacional. "El ciudadano argentino Waldo Tomás Kuhn ha sido declarado culpable en rebeldía de participar como mercenario en el conflicto ucraniano del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania y se le impuso una pena de 14 años de prisión", informó este jueves el Comité de Investigación de Rusia.

El arte del entrerriano en el frente de batalla.

El parte de prensa oficial señala que "un tribunal ruso consideró suficientes las pruebas reunidas por la Dirección Principal de Investigaciones para dictar sentencia y declarar a Kuhn culpable en ausencia de cometer el delito de participación de un mercenario en un conflicto armado".

Y se agregó: "Según la investigación, el ciudadano argentino, de 38 años, llegó en agosto de 2023 al territorio de Ucrania y se incorporó como mercenario al Ejército del país, donde recibió entrenamiento militar y, a cambio de una remuneración, participó en operaciones de combate contra militares rusos hasta el otoño de 2025". En consecuencia, fue declarado en búsqueda internacional y el tribunal le impuso en rebeldía una medida cautelar de prisión preventiva.

"Mienten"

Este viernes, el entrerriano se hizo eco de las noticias que difunden los medios rusos y posteó con sorna: "Mienten: dice que tengo 38 pero tengo 29, la gente dice que tengo 38 solo porque nací en el 87".