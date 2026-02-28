Argentina sufrió una dura derrota frente a Uruguay rumbo al Mundial

Este viernes por la noche, la selección argentina de básquet masculino se midió con su par de Uruguay. El escenario fue el estadio de Obras Sanitarias y el marco fue el torneo Clasificatorio FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027. Los árbitros del encuentro fueron Johnny Batista, Grant Todey y Cooper Topings.

Durante el primer cuarto fue el equipo uruguayo el que construyó ventaja. Fue mínima: sacó apenas un punto de diferencia luego de los primeros diez minutos de juego, pero estableció las bases del encuentro, mostrando un comportamiento sumamente agresivo en defensa: fue 16-15.

En el segundo parcial el conjunto Celeste impuso con mayor notoriedad su ritmo y comenzó a construir una cómoda ventaja camino hacia el triunfo. Joaquín Rodríguez y Emiliano Serres fueron las claves para que el conjunto uruguayo estuviera más cómodo en el tanteador y acabara yéndose al descanso en ventaja por 30-22.

Como viene ocurriendo de un tiempo a esta parte, Argentina abusó del tiro externo y estuvo errática por esa vía, combinación que le impidió acercarse en el tablero. Apenas si hubo un atisbo de recuperación hacia el final del tercer parcial. El equipo Albiceleste ganó el cuarto por 13-11, pero todavía perdía el partido por seis tantos: 41-35.

Cuando todo hacía prever un último cuarto apretado, Uruguay tuvo su mejor producción ofensiva de la jornada y con un parcial de 20-9 liquidó la historia a su favor por 61-44. El seleccionado Celeste contó con la destacada presentación de Joaquín Rodríguez, que anotó 20 puntos, otorgó seis asistencias y tomó cuatro rebotes. En Argentina sobresalió Gonzalo Corbalán con 14 puntos.

El camino no finaliza acá. Argentina volverá a jugar el lunes 2 de marzo, desde las 18.30, frente a Panamá. Será clave obtener una victoria para el equipo argentino ya que eso le permitiría mantenerse entre los tres primeros del Grupo D, importante lugar para definir su clasificación a la próxima instancia.

-SÍNTESIS-

Argentina 44-61 Uruguay.



Parciales: 15-16 // 22-30 (7-14) // 35-41 (13-11) // 44-61 (9-20).



Formaciones:

ARGENTINA (44)

*Nicolás Brussino: 2pts, 4rbs, 2as, 2per, 1rec, 1ta.

*Gonzalo Corbalán: 14pts, 2rbs, 1per, 1rec.

*José Vildoza: 6pts, 2rbs, 2as, 6per.

*Gonzalo Bressán: 1pt, 7rbs, 3as, 3per, 1rec, 1ta.

*Bautista Lugarini: 3pts, 7rbs, 2rec.

Juan Marcos: 2pts, 1rb, 1as, 1rec, 1ta.

Dylan Bordón: 2pts, 1rb.

Leonardo Lema: 7pts, 1rb, 1per, 1rec.

Juan Bocca: 2rbs, 1as.

Javier Saiz: 2pts, 2rbs.

Alex Negrete: 5pts, 6rbs, 2as, 1per.

DT: Pablo Prigioni.



URUGUAY (61)

*Bruno Fitipaldo: 10pts, 7rbs, 5as, 2per.

*Emiliano Serres: 14pts, 6rbs, 2as, 1per.

*Joaquín Rodríguez: 20pts, 4rbs, 6as, 2per, 1rec, 2ta.

*Gonzalo Iglesias: 5rbs, 1as, 1rec, 1ta.

*Mateo Bianchi: 1rb, 1as.

Nicolás Pomoli: 3pts, 8rbs, 1as, 3per, 1rec.

Lucas Capalbo: 1rb.

Pablo Gómez: 3pts, 2rbs, 1per.

Santiago Vescovi: 4pts, 2rbs, 1as, 2per, 1rec.

Nicolás Martínez; 1rb, 1as, 1per.

Martín Rojas: 7pts, 10rbs, 1as, 2per, 1rec.

DT: Gerardo Jauri.

*Inicialistas.



Árbitros: Johnny Batista - Grant Todey - Cooper Topings.



Estadio: Obras Sanitarias.