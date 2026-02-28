Rocamora sufrió una dura caída en Mar del Plata

Este viernes el Club Rocamora de Concepción del Uruguay se presentó como visitante en el estadio Islas Malvinas ante Unión de Mar del Plata. Fue en el marco de la Liga Argentina de Básquet en un duelo correspondiente a la Conferencia Sur. Los árbitros del encuentro fueron Oscar Brítez y Martín Pietromónaco.

Desde el inicio se jugó a lo que quiso el anfitrión. Unión fue intenso en defensa y lúcido en ataque para sacar distancia de 15-2 en el arranque. Rocamora no tuvo conducción en ataque y eso provocó que tuviera muchas pérdidas que derivaran en la diferencia de diez puntos con la que se fueron al descanso: 24-14.

De arranque en el segundo cuarto, el Rojo fue más prolijo y bajó su cantidad de pérdidas, con lo que descontó hasta ponerse a una distancia de siete puntos (29-22). Sin embargo, un tiempo muerto frenó la remontada y le siguió un parcial de 10-0 que llevó la máxima a 15 tantos de diferencia (39-24). Aunque el visitante reaccionó, el resultado parcial hacia el descanso largo era de 43-32 para el local.

De arranque en el tercer parcial hubo un parcial de 5-0 para Unión de Mar del Plata que pareció quebrar la historia. Aunque el Rojo probó con otras estrategias en la base, siguió perdiendo balones y su rival se lo hizo pagar caro escapándose en el tanteador. El tercer parcial fue lapidario: lo ganó Unión por 25-11 y cerró con ventaja de 25 puntos en el tanteador, ya que se imponía por 68-43.

Aunque el último cuarto sobraba, Rocamora probó nuevas estrategias ante un rival que activó la rotación completa y logró descontar, pero estuvo lejos de acercarse en el partido. Tras un parcial 20-15 para el Rojo fue victoria final para el conjunto marplatense por 83-63.

Rocamora perdió el primero de cuatro partidos consecutivos que jugará como visitante. El segundo será en la misma ciudad, porque este sábado desde las 21 visitará a Quilmes en el estadio José Martínez. Con récord 8-15, el Rojo está 14° y necesita ganar para evitar caer en las últimas posiciones del torneo.

-SÍNTESIS-

Unión (MdP) 83-63 Rocamora.



Parciales: 24-14 // 43-32 (19-18) // 68-43 (25-11) // 83-63 (15-20).



Formaciones:

UNIÓN (83)

*Matías Carneglia (x): 4rbs, 2as, 2rec, 3per.

*Juan Varas: 14pts, 1as, 3rec.

*Álvaro Yarza: 13pts, 3rbs, 2as, 3rec, 3per.

*Thiago Flossi: 9pts, 2rbs, 3as, 1rec.

*Juan Bellozas: 14pts, 14rbs, 1as, 6rec, 2per, 1ta.

Francisco Ortiz: 4pts, 2rbs, 1as, 2rec.

Mateo Rincón: 4pts.

Mateo Macrini: 6pts, 5rbs, 1as, 3per.

Matías Bernardini: 12pts, 2rbs, 1as, 1per.

Juan Vignolo: 2rbs.

Jerónimo Barrionuevo: 2pts, 3rbs, 2as, 1per.

Esteban Corroto: 5pts, 2rb.

DT: Juan Aquino.



ROCAMORA (63)

*Maximiliano Acevedo: 6pts, 3rbs.

*Franco Maeso: 7pts, 3rbs, 1as, 6per.

*Tomás Losada: 9pts, 2rbs, 1as, 3per.

*Valentino Occhi: 5pts, 3rbs, 1as.

*Gendry Correa Echenique (x): 6pts, 4rbs, 1as, 2per.

Franco Ferreyra Bonnín: 5pts, 2rbs, 1as, 1rec, 1per.

Tomás Jürgensen: 2pts, 3rbs, 2as, 1rec, 5per.

Juan Fernández: 11pts, 4rbs, 2as, 2per.

Bautista Mangioni: 1as.

Paula Santini: 3rbs, 3as, 1per.

Agustín Carnovale: 12pts, 5rbs.

DT: Juan Amato Ayala.



*Inicialistas.



(x): Excluidos.



Árbitros: Oscar Brítez - Martín Pietromónaco.



Estadio: Islas Malvinas.