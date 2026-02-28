San José superó a la Selección Argentina y terminó 13°

Este sábado, Social y Deportivo San José jugó su partido por el 13° lugar de la Liga Nacional de Vóley femenino ante la Selección Argentina de Vóley U19. El partido se llevó a cabo en el estadio Mauricio “Tano” Montarulli perteneciente a General San Martín Pacífico, de Mendoza.

El equipo entrerriano venía de vencer a Monteros en la fase anterior, asegurando así su permanencia en la categoría, por lo que sólo jugaba por el posicionamiento. Lo mismo le sucedió a la selección argentina, aunque en su caso derrotó a Gimnasia y Tiro de Salta por 3-2.

En este partido San José se tomó revancha de lo ocurrido en la fase de grupos y se impuso por 3-1. Después de dos sets ajustados en los que se impuso por 29/27 y 25/23, la victoria tambaleó tras la recuperación de la Selección Argentina en el tercer parcial con victoria por 25/22. Sin embargo, las dirigidas por Alejandra Cot no perdieron el eje y ganaron el cuarto set por 25/18.

En este partido las elegidas para iniciar el juego fueron Abril Bondaz, Juliana Cot, Candelaria Martínez, Sofía Mendiverry, Ornella Carlotte y Zoe Ramírez. Maira Vázquez Acevedo y Abril Vázquez fueron las líberos del equipo. El plantel se completó con: Abril Laurido, Jimena Diz, Milena Iglesias, Athina Russi, Alessia Zannier y María Cameronez.

Con esta victoria, San José concluye su participación en el torneo en el 13° lugar producto de cuatro victorias y seis derrotas. Los resultados fueron los siguientes:

-Fase Regular (Zona 1):

0-3 vs. Regatas de Mendoza.

3-2 vs. Brujas de Misiones.

1-3 vs. Banco Provincial de Santa Fe.

0-3 vs. Tucumán de Gimnasia.

3-1 vs. Universitario de Córdoba.

1-3 vs. Selección Argentina u19.

2-3 vs. Municipalidad General San Martín de Mendoza.



-Ronda Permanencia:

Cuartos de final por el 9° puesto:

1-3 vs. Almafuerte.

Semifinal por el 13° puesto:

3-0 vs. Monteros.

Final por el 13° puesto:

3-2 vs. Selección Argentina.