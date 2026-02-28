En “La Bombonera” comienza la octava fecha del Torneo Apertura

Boca será uno de los equipos responsables de abrir la actividad de la fecha 8.

Este sábado habrá tres partidos correspondientes a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La actividad comenzará a las 17.45 en La Boca y continuará por Avellaneda y Córdoba. Los tres encuentros serán válidos por la Zona A del torneo.

17.45: Boca Juniors - Gimnasia de Mendoza (Zona A)

Todo comenzará en el estadio Alberto J. Armando donde, a partir de las 17.45, Boca Juniors recibirá a Gimnasia de Mendoza. El encuentro válido por la Zona A contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Nicolás Lamolina. La transmisión del partido será de TNT Sports.

El Xeneize no jugó en la última fecha debido a que su rival, Lanús, debía jugar la Recopa Sudamericana (acabó ganando ante Flamengo). Por este motivo suma ocho puntos y está noveno en la tabla después de empatar dos partidos seguidos como local. El Lobo mendocino, por su parte, viene de empatar con Independiente por 1-1, resultado con el que llegó a siete puntos y se ubica 13° en su zona.

De no haber sorpresas, este partido no contará con presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.



Gimnasia (Mendoza): Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez.

DT: Ariel Broggi.

20: Independiente - Central Córdoba (Zona A)

La actividad por la Zona A continuará a las 20 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Allí Independiente recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido contará con la presencia de Darío Herrera como árbitro, acompañado por Diego Ceballos en el VAR. ESPN premium transmitirá el encuentro.

El Rojo llega tras igualar 1-1 en Mendoza ante Gimnasia, con lo que suma 10 puntos y se ubica en la séptima colocación del torneo. El Ferroviario, por su parte, suma ocho unidades luego de su última victoria por 2-0 ante Talleres de Córdoba y aparece en la 12ª posición del grupo.

En cuanto a las probables formaciones, se espera que el Rojo cuente con la presencia del concordiense Leonardo Godoy en el lateral izquierdo. También jugaría el ex Patronato Gabriel Ávalos en el ataque.

-Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Matías Abaldo, Ignacio Malcorra, Walter Mazzantti; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.



Central Córdoba: Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Juan Pignani; Agustín Quiroga, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis, Santiago Moyano; Michael Santos y Alan Laprida.

DT: Lucas Pusineri.

22.15: Talleres - San Lorenzo (Zona A)

El último encuentro de la jornada será entre Talleres de Córdoba y San Lorenzo de Almagro. El inicio del partido por la Zona A será a las 22.15 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado por Adrián Franklin en el VAR, en el estadio Mario Kempes. La transmisión será de TNT Sports.

El conjunto cordobés viene de perder por 2-0 ante Central Córdoba, con lo que está octavo con 10 puntos; mientras que el Ciclón suma 11 unidades y está quinto contando su último empate 1-1 ante Instituto de Córdoba.

Antes del partido no se aguardan presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos.

-Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Augusto Schott; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza y Giovanni Baroni; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tevez.



San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Mauricio Cardillo, Nicolás Tripichio, Gonzalo Ábrego; Luciano Vietto, Alexis Cuello y Gregorio Rodríguez.

DT: Damián Ayude.

Fuentes: Mendoza Post y La Voz del Interior.