Echagüe tropezó en su primer partido por la permanencia

Echagüe estuvo 2-1 arriba en sets, pero no pudo cerrar con victoria en el inicio de la serie.

En el marco de la Liga Nacional de Vóley masculino, Echagüe jugó este viernes por la noche el primer partido correspondiente a su serie por la permanencia ante Ateneo Mariano Moreno de Catamarca. El partido se jugó en el Polideportivo perteneciente al Lobo Chacarero. Los árbitros del encuentro fueron Antonio Burgos y Mario Barrionuevo.

Aunque dio pelea y llegó a estar en ventaja en cuanto a los sets, Echagüe no pudo quedarse con la victoria en el Polideportivo Provincial Fray Mamerto Esquiú. Fue derrota por 3-2 con parciales 25/22, 19/25, 19/25, 25/22 y 15/11 en favor del conjunto catamarqueño, que hizo valer la localía.

Echagüe, que terminó último en la Zona A durante la primera fase del torneo, volverá a jugar ante este mismo rival este sábado a partir de las 21. Será el segundo juego de una serie que concluirá en caso de haber victoria del conjunto catamarqueño.

De perder, Echagüe deberá jugar ante el perdedor entre Libertad de San Jerónimo Norte e Infernales para definir su permanencia. En caso de ganar, llevará la serie al estadio Luis Butta para definir quién continúa en competencia.

Para el primer partido por la permanencia, Juan Corona eligió como inicialistas a Enrique Gallinger, Denis Pérez, Henry Sinner, Franco Bournot Nasca, Elián Carricaburu y Juan Hollman. El líbero fue Fausto Galizzi Kohan; mientras que el plantel se completó con Jacob Pérez, Javier Dibur, Augusto Moscovich y Salvador Mansilla.

Juega Rowing

En el Parque Berduc, el Paraná Rowing Club pondrá primera en el marco de los cuartos de final por el campeonato. Su rival será el mejor equipo de la fase regular, Sonder, al que recibirá a partir de las 21.

El encuentro contará con el arbitraje de Emiliano Gasser y Renzo Leiva, poniéndole primera a la serie que otorgará la clasificación a semifinales al mejor de tres partidos.

Pase lo que pase la serie continuará en Rosario, donde Sonder tendrá dos juegos como local (en caso de ser necesarios) debido a la ventaja deportiva obtenida por finalizar en el primer puesto de la Zona B.