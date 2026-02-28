Capibaras XV jugará su segundo partido por el Súper Rugby Américas

En la cancha de Santa Fe Rugby, Capibaras XV jugará su segundo partido en el marco del Súper Rugby Américas. El encuentro será ante Cobras de Brasil y comenzará a las 18.30 de este sábado. El arbitraje estará a cargo de Simón Larrubia.

El conjunto que representa al rugby del litoral en el certamen internacional se estrenó con una resonante victoria en el Hipódromo de Rosario frente a Peñarol por 34-7. Ese auspicioso encuentro contó con una importante participación entrerriana a partir del aporte del paranaense Franco Rossetto (anotó dos tries).

Para este partido Nicolás Galatro dispondrá de cinco variantes respecto al debut: Lisandro Dipierri, Felipe Villagrán, Ignacio Dogliani, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch ocuparán los lugares de Enzo Avaca, Jerónimo Gómez Vara, Juan Baronio, Gino Dicapua y Tomás Sigura, respectivamente.

De esta manera, el equipo titular contará con: Diego Correa, Manuel Cuneo, Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Ignacio Dogliani, Franco Rossetto, Guido Chesini; Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch.

La delegación contará por primera vez con Ignacio Orsetti y Bautista Grenón como convocados. Los convocados se completan con: Federico Cescut, Juan Rodríguez, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Baronio y Bautista Estellés.

Cobras, por su parte, irá por la recuperación. En su estreno, el conjunto brasileño perdió ante Dogos XV por 21-19 en condición de local. La franquicia cordobesa triunfó fuera de casa y fue uno de los elencos argentinos ganadores de la primera jornada (también se impusieron Pampas y Tarucas). Para los brasileños será una ocasión de recuperarse o dificultar más su arranque en el torneo.