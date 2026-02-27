El TC Mouras y el TC Pista Mouras pusieron primera en Concepción del Uruguay

Las categorías de la ACTC comenzaron a girar este viernes en "La Histórica".

El autódromo de Concepción del Uruguay comenzó este viernes a ser el escenario de la segunda fecha del campeonato del TC Mouras y TC Pista Mouras. Hubo entrenamientos para ambas categorías en el trazado de La Histórica, que reemplaza al circuito del Roberto Mouras de La Plata.

Nicolás Jaime, con la Dodge que le atiende el equipo Galarza Racing, dominó el segundo ensayo del TC Mouras con un tiempo de 1.28.585/1000. Segundo a 714/1000 quedó el piloto Thiago Falivene, con Chevrolet, tercero, Valentino Alaux, Dodge, a 789/1000, cuarto, Fabrizio Maggini, Ford, a 931/1000 y quinto, Santiago Arrigoni, Dodge, a 975/1000

En la primera tanda de entrenamientos libres, de la que participaron 14 autos, el más rápido fue Francisco Luengo, a bordo de del Chevrolet 141 que le atiende el equipo Re Perfomance. El bonaerense marcó un tiempo de: 1.29.875/1000 y le sacó 80/1000 al joven piloto Valentino Alaux que con su Dodge, había dominado buena parte de la tanda inicial.

Tercero, Nicolás Jaime, con Dodge, a 398/1000, cuarto, Esteban Mancuso, también con Dodge, a 562/1000 y quinto, Thiago Falivena, Chevrolet, a 649/1000.

El TC Mouras completará un nuevo entrenamiento este sábado a partir de las 12.50. Y hacia el final de la tarde se llevará a cabo la sesión clasificatoria en dos grupos de 8 minutos cada una.

Conde y Vilas dominaron los tiempos del TC Pista Mouras

Juan José Conde, a bordo de un Chevrolet que le atiende el equipo Guarnaccia Competición, fue el más rápido del primer entrenamiento del TC Pista Mouras. El piloto de Saladillo, Conde, marcó un tiempo de 1:31.365 con el Chevrolet N°44. Relegó al segundo lugar a Dante Hainze Rubiera, que tripula un Ford Falcon, a una diferencia de 404 milésimas. Quien estuvo en la tercera ubicación fue Bautista Roqueta, a bordo de un Dodge del equipo Canning Motorsport, a una distancia de 699/1000.

En la cuarta colocación estuvo Ignacio Quintana, 6° Damián Pérez, 7° Ignacio Lovich, 8° Maximiliano Costanzo, 9° Martín Taha y 10° Daniel Faggiano. Facundo Ludueña, Leonardo Forte e Ignacio Vilas, no registraron tiempos.

Posteriormente, el más rápido fue Ignacio Vilas con el Dodge N°77 del Galarza Racing, con un tiempo de 1:29.852. Dejó en la segunda colocación a Ignacio Quintana, con un Torino del Trotta Competición, a una diferencia de 741 milésimas. Quien estuvo en la tercera ubicación fue Damián Pérez, también con un Dodge pero del José C. Paz Racing, a una distancia de 917/1000.

En la 4° colocación estuvo Dante Rubiera Hainze, 5° ubicación para Ignacio Lovich, 6° Bautista Roqueta, 7° Juan José Conde, 8° Juan José Suárez, 9° Martín Taha, 10° Daniel Faggiano, 11° Leonardo Forte, 12° Maximiliano Costanzo y 13° Facundo Ludueña.

De esta manera, se completaron los dos entrenamientos que estaban pactados para este viernes. Por la tarde, a partir de las 19.30, se desarrollará la conferencia de presentación de la segunda fecha en la Plaza Gral. Ramírez. Mientras que este sábado, desde las 12.25, se llevará a cabo la tercera práctica.