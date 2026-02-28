Máxima tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel bombardean Irán

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró "el estado de emergencia en todo el país", ante la inminencia de contraataques del régimen islámico. Minutos después el presidente Donald Trump anunció que EE.UU. "eliminará las amenaza inminente de Irán y aniquilará su armada". "Jamás tendrán una bomba atómica", recalcó.

Luego de semanas de amenazas y advertencias, finalmente este sábado 28 de febrero Israel lanzó "un ataque preventivo contra objetivos militares en Irán", y pocos minutos más tarde se indicó que también Estados Unidos participaba de esas operaciones sobre el régimen de Teherán. Como reacción a esos bombardeos, comenzaban a sonar sirenas de emergencia en Jerusalén, ante la certeza de contraataques del gobierno de Teherán, y la población israelí estaba siendo advertida a través de alertas telefónicas, de una amenaza "extremadamente grave".

"El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país", expresó el comunicado oficial. Las autoridades israelíes también anunciaron que cerraron su espacio aéreo al tráfico civil.

Por su parte, periodistas de la AFP, declararon que fuertes detonaciones golpearon este sábado a Teherán, y dos columnas de humo comenzaran a elevarse en el centro y el este de la capital de Irán.

"La naturaleza de las explosiones sugiere que se trata de un ataque con misiles", expresó la agencia de prensa Fars, sin dar más detalles, por el momento.

Trump: "Destruiremos la amenaza iraní"Estados Unidos está llevando a cabo bombardeos sobre Irán, afirmó este sábado la prensa norteamericana, después de que Israel anunciara un "ataque preventivo" sobre la república islámica. Un rato más tarde, el presidente Donald Trump afirmó que "Estados Unidos "destruirá la industria de misiles iraní y aniquilará a su Armada".

"El ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán", declaró Trump en un video publicado en sus redes sociales mientras pasaba el fin de semana en su club de golf de Florida. "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní".

"Vamos a destruir sus misiles y a arrasar su industria de armas. Quedará totalmente destruida, una vez más. Vamos a aniquilar a su armada", agregó el mandatario estadounidense. En ese mensaje Trump ofreció a los militares iraníes "inmunidad o muerte segura" y les dijo a los civiles iraníes que "la hora de su libertad está cerca".

"Tienen que tomar el control de su gobierno", instó Trump a los civiles iraníes. "Cuando terminemos (con estos ataques) tomen el control de su gobierno. Será suyo para que lo tomen y probablemente será su única oportunidad en generaciones", arengó el mandatario norteamericano a los opositores al régimen islámico, al que acusó de "financiar a Hamás y a terrorismo en todo el mundo, matando a miles de sus ciudadanos y también a estadounidenses".

"Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que haya bajas. Eso suele ocurrir en la guerra. Pero lo estamos haciendo, no por ahora, sino por el futuro. Y es una noble misión", dijo Trump en su mensaje.

.El Pentágono no respondió de inmediato las solicitudes de comentarios de la AFP.

Este viernes, EE.UU. y China habían pedido a sus ciudadanos "salir de Israel e Irán" ante el riesgo de escalada militar, lo que preanunciaba la inminencia de los bombardeos.

Washington había autorizado la salida de "personal no esencial" de su embajada en Jerusalén, mientras Beijing pidió a sus ciudadanos en Irán que "evacúen lo antes posible". Las advertencias coincidieron con el traslado del mayor portaviones estadounidense hacia la costa israelí y una nueva ronda de negociaciones nucleares en Ginebra.

El mensaje de Netanyahu

El primer ministro iIsraelí Benjamin Netanyahu, también habló al país hace minutos, señalando "Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco, Israel y Estados Unidos emprendieron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista en Irán".

"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico. Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha gritado "¡Muerte a Israel!", "¡Muerte a Estados Unidos!". Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo. Este régimen terrorista asesino no debe estar armado con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad", señaló Netanyahu.

"Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino. Ha llegado el momento de que todos los sectores del pueblo iraní —persas, kurdos, azeríes, baluchis y ahwazíes— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz. Les pido a ustedes, ciudadanos de Israel, que escuchen las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la Operación "El Rugido del León", se nos exigirá a todos perseverancia y fortaleza. Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel", concluyó.

