Gualeguaychú: cuatro comparsas darán lo mejor para vivir la undécima y última noche del Carnaval del País

Todo listo para la última noche del Carnaval del País 2026. El orden del desfile es el siguiente: Marí Marí (Club Central Entrerriano), O’Bahía (Club de Pescadores), Papelitos (Club Juventud Unida) y Ará Yeví (Club Tiro Federal).

Hay noches que no se anuncian: se presienten. La undécima y última jornada del Carnaval del País 2026 pertenece a esa categoría. Este sábado 28 de febrero, cuando las luces vuelvan a encenderse sobre la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro”, no será simplemente el cierre de una temporada: será el latido final de un verano que volvió a confirmar que Gualeguaychú no entiende el carnaval como espectáculo aislado, sino como una identidad, un trabajo colectivo y un destino compartido.

La edición 2026 de la Fiesta Nacional Carnaval del País -el espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina- llega a su última noche tras una temporada que reunió a miles de espectadores y consolidó su condición de faro turístico para la ciudad y la provincia. En una geografía donde el río marca el pulso de la vida cotidiana, el carnaval es la otra corriente: una marea de arte y economía que atraviesa hoteles, restaurantes, talleres de costura, estudios de diseño y salas de ensayo durante todo el año.

Este sábado, las cuatro comparsas volverán a recorrer los 500 metros de la pasarela en un orden que ya suena a ritual de despedida: abrirá Marí Marí (Club Central Entrerriano), le seguirá O’Bahía (Club de Pescadores), luego será el turno de Papelitos (Club Juventud Unida) y cerrará Ará Yeví (Club Tiro Federal). Cuatro universos estéticos distintos, cuatro maneras de concebir el espectáculo, un mismo compromiso con la excelencia.

Marí Marí llegará con la elegancia que la caracteriza, convertida en sinónimo de sofisticación y oficio. Su andar no es solamente coreográfico: es histórico. Cada carroza monumental, cada traje minuciosamente diseñado, habla de una tradición que se reinventa sin perder su linaje. En esta última noche buscará dejar una impresión definitiva, de esas que permanecen en la retina aun cuando se apagan las luces.

O’Bahía, con su impronta barrial y su capacidad para construir relatos envolventes, apostará a la emoción. Hay en su propuesta una cercanía que trasciende la espectacularidad y conecta con la fibra íntima del público. La coordinación y el esfuerzo colectivo -ese trabajo silencioso que se ensaya durante meses- encontrarán en esta última pasada una síntesis vibrante.

Papelitos, siempre inquieta, siempre contemporánea, pondrá en juego su energía joven y su lectura del presente. Su estética potente y su vocación de diálogo con las nuevas sensibilidades han sido marcas de esta edición. La comparsa del Club Juventud Unida entiende que el carnaval también es un lenguaje en movimiento, una conversación abierta con el tiempo que toca vivir.

Y Ará Yeví, con su contundencia rítmica y su impronta simbólica, será la encargada de cerrar la noche. En su propuesta conviven la reflexión y la fiesta, el mensaje y el impacto visual. Su manera de conjugar música, danza y artes plásticas la ha convertido en una de las grandes animadoras de la temporada. El cierre, en sus manos, promete intensidad y carácter.

La edición 2026 ha estado jalonada por momentos memorables. Entre ellos, la coronación de Mary Ann Morrison, representante de Marí Marí, como Reina del Carnaval 2026. Elegida el viernes 20 de febrero en una ceremonia cargada de emoción, sucedió a Felicita Fouce y asumió el cetro con la serenidad de quien comprende que la corona no es un adorno, sino un símbolo de continuidad.

Pero, el carnaval no se agota en la figura de la reina ni en el brillo de la competencia. Es, ante todo, una trama colectiva. Detrás de cada pluma hay una costurera; detrás de cada golpe de tambor, horas de ensayo; detrás de cada sonrisa en la pasarela, sacrificios personales que rara vez se ven. La undécima noche será también un homenaje implícito a ese entramado humano que sostiene el espectáculo más importante del verano entrerriano.

Al finalizar el paso de las comparsas, la fiesta continuará con el After Billboard de Carnaval, que esta vez contará con el espectáculo en vivo de Julián Serrano. El formato “después del desfile” se ha consolidado como un broche contemporáneo que prolonga la celebración y transforma el Corsódromo en una gran pista colectiva. Será el punto final de una edición marcada por el éxito artístico y la convocatoria masiva.

La expectativa no terminará el sábado. El martes 3 de marzo se conocerán los resultados oficiales. Además de la comparsa que alzará la codiciada copa, se anunciarán los ganadores en categorías como batucada, pasista, portabandera y música. Esos reconocimientos ponen en valor el talento individual dentro del engranaje colectivo, destacando a quienes, desde distintos roles, elevan el estándar del espectáculo.

Para quienes deseen ser parte de esta última noche, las entradas y ubicaciones pueden adquirirse a través de la plataforma AllAccess o de manera presencial en la boletería del Corsódromo, que permanecerá abierta este sábado desde las 9 hasta el cierre en horario corrido. Los residentes del Departamento Gualeguaychú continuarán disfrutando del beneficio exclusivo de entrada general a 20.000 pesos, mientras que para los no residentes el valor será de 35.000 pesos. El beneficio para residentes se aplica únicamente en compra presencial y portando el DNI en mano.

La undécima noche no será solo un final. Será una celebración del esfuerzo, del talento y de la capacidad de una ciudad para convertir la cultura en motor de desarrollo. Cuando la última comparsa abandone la pasarela y la música del After Billboard se funda con el murmullo del público, quedará algo más que un resultado pendiente: quedará la certeza de que el Carnaval del País volvió a cumplir su promesa.

Y mientras la luna de febrero se eleve sobre el Corsódromo, Gualeguaychú sabrá que, aun cuando se apaguen las luces, el carnaval seguirá encendido en la memoria colectiva, aguardando el próximo verano para volver a latir.