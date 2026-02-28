Boca y Gimnasia repartieron puntos en La Bombonera

Este sábado, la acción correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional comenzó en el estadio Alberto J. Armando. Por la Zona A, Boca Juniors recibió a Gimnasia de Mendoza en un encuentro que contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Aunque la posesión de la pelota fue completamente a favor del anfitrión, su manejo fue intrascendente. A excepción de algún buen desborde o centro de Lautaro Blanco, las ocasiones de gol no llegaron en favor del dueño de casa.

En ese contexto, el equipo de Ariel Broggi obtuvo la ventaja a los 15 minutos luego de un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho por Facundo Lencioni. El potente centro del mediocampista encontró el anticipo de Luciano Paredes para vencer a Agustín Marchesín y firmar así el 1-0 parcial.

Con la ventaja, el Lobo se replegó y cuidó el resultado permitiendo la continuidad del intrascendente manejo de pelota por parte del local. Boca se repitió buscando constantemente la misma jugada: el desborde seguido de centro por parte de Blanco.

Cuando el primer tiempo parecía irse con la ventaja del conjunto mendocino, finalmente funcionó la única llave de gol del Xeneize. Un centro bajo de Blanco pasó entre las piernas de Lucas Janson y llegó hasta la posición de Miguel Merentiel, que definió de primera con un zurdazo que se metió contra el poste derecho del arco de Lautaro Petruchi para el 1-1 parcial a los 41.

Envalentonado, Boca fue a buscar el segundo tanto. Un balón largo desde el fondo encontró el fallo de la defensa visitante y le permitió a Janson abrir el ataque nuevamente hacia la izquierda para Blanco. Esta vez el centro fue al corazón del área grande para el cabezazo de Adam Bareiro, que venció a Petruchi y marcó el 2-1 parcial. Sin embargo, el tanto fue anulado por offside porque Janson estaba adelantado en el origen de la jugada.

En el segundo tiempo todo fue del Xeneize. El visitante tuvo pocas ocasiones en las que estuvo en posición de ataque y todas las veces que pisó el área se encontró con buenas intervenciones de Marchesín. Lo más cercano fue un remate lejano de Facundo Lencioni que se fue por encima del travesaño.

Boca, en cambio, contó con una importante cantidad de ocasiones de gol. La mayoría de ellas fueron en los pies de Tomás Aranda, que entró en el complemento en lugar de Janson y tuvo al menos tres remates en los que su definición se fue lejos del arco.

La más clara de todas llegó con un tiro libre ejecutado por Leandro Paredes (entró por Milton Delgado) que Adam Bareiro desvió con la cabeza antes de la salida de Petruchi. El balón se fue apenas por encima del travesaño: no pudo ser.

La última estuvo en los pies de la figura: Blanco desbordó por izquierda y esta vez sorprendió con un potente remate al poste derecho de Petruchi, que adivinó la intención y contuvo el tiro. Fue 1-1.

Con la igualdad, Boca alcanzó los nueve puntos y está noveno en la tabla (debe su partido de la fecha 7 ante Lanús, que se jugará el próximo miércoles); mientras que Gimnasia suma ocho unidades y está 13°.

En la próxima fecha, décima del campeonato, el Xeneize recibirá a San Lorenzo el miércoles 11 de marzo desde las 19.45; mientras que al Lobo le tocará visitar a Deportivo Riestra el jueves 12, desde las 17.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 1-1 Gimnasia de Mendoza.



Goles:

15’PT: Luciano Paredes (GIM).

41’PT: Miguel Merentiel (BOC).



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Williams Alarcón, Miguel Merentiel, Lucas Janson; Adam Bareiro.

DT: Claudio Úbeda.



Gimnasia: Lautaro Petruchi; Juan Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Luciano Paredes, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Agustín Módica.

DT: Ariel Broggi.



Cambios:

ET: ingresó Nahuel Barboza por Juan Franco (GIM).

ET: ingresó Valentino Simoni por Agustín Módica (GIM).

8’ST: ingresó Kevin Zenón por Williams Alarcón (BOC).

8’ST: ingresó Leandro Paredes por Milton Delgado (BOC).

8’ST: ingresó Tomás Aranda por Lucas Janson (BOC).

18’ST: ingresó Blas Armoa por Santiago Rodríguez (GIM).

18’ST: ingresó Ulises Sánchez por Fermín Antonini (GIM).

30’ST: ingresó Ander Herrera por Santiago Ascacíbar (BOC).

32’ST: ingresó Matías Recalde por Luciano Paredes (GIM).

46’ST: ingresó Iker Zufiaurre por Adam Bareiro (BOC).



Amonestados:

13’PT: Milton Delgado (BOC).

40’PT: Adam Bareiro (BOC).

46’PT: Lautaro Petruchi (GIM).

7’ST: Nahuel Barboza (GIM).

18’ST: Ulises Sánchez (GIM).

19’ST: Facundo Lencioni (GIM).

19’ST: Santiago Ascacíbar (BOC).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Nicolás Lamolina.



Estadio: Alberto J. Armando.

Video: Liga Profesional.