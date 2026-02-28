Sóftbol: Argentina cayó ante México y no pudo obtener el tricampeonato

Argentina perdió en la definición ante México y no pudo repetir el éxito de 2022 y 2024.

Este sábado por la tarde finalmente se definió el XIII Campeonato Panamericano de Sóftbol. En el diamante del estadio José Gabriel Amin Manzur de Montería, Colombia, la selección argentina disputó la definición del título contra México.

Esto ocurrió debido a que el combinado Albiceleste avanzó desde la súper ronda con cuatro victorias y dos derrotas. El mismo récord obtuvo el seleccionado mexicano, que también se hizo acreedor de un boleto en la final. En el duelo previo entre ambos dentro de este torneo, Argentina había vencido por 11-0.

Este partido fue completamente diferente. México comenzó al bate en un encuentro que tuvo múltiples intercambios entre ataque y defensa sin carreras por parte de ninguno de los equipos. Es así que llegaron a la parte baja de la séptima entrada con empate 0-0, lo que forzó la disputa de periodos extra.

Ya en el octavo periodo ambos equipos comenzaron con dos jugadores en base: México tuvo a David Díaz Miranda en primera y a Christian Del Valle Enríquez en segunda, pero no concretó; mientras que Argentina contó con Federico Eder en primera y Lucio Retamar en segunda y tampoco pudo aprovecharlo.

El empate recién se quebró en la parte alta de la novena entrada. La carrera producto de una obstrucción de Jesús Cardona Bustamante desniveló el juego en favor de México cuando ya había sufrido dos outs. Con el 0-1, Argentina pasó al ataque con la obligación de conseguir al menos una carrera para estirar el juego.

Desafortunadamente no pudo ser. Aunque Alan Peker y Ladislao Malarczuk comenzaron en bases, ninguno de sus compañeros con turno al bate pudo impulsarlos en su recorrido por el diamante. Es por eso que México se quedó con el título con la victoria por 1-0.

Argentina dejó así un reinado que viene desde el 2022 con la obtención del panamericano en Paraná y que se estiró con el título obtenido en Sincelejo, Colombia.

El plantel conducido por José Guerrinieri que quedó al borde del tricampeonato estuvo compuesto de los siguientes jugadores: Luciano Biondi, Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alejo Muñoz, Lucio Retamar (todos de Paraná), Alan Peker (Villa Clara), Franco Ortellado (La Pampa), Khalil Luna (Berazategui), Nahuel Sáenz, Federico Olheiser y Juan Zara (Bahía Blanca).

Resultados de Argentina

-Grupo A:

11-0 vs. Panamá.

7-0 vs. Puerto Rico.

15-0 vs. Aruba.

6-0 vs. Cuba.



-Súper Ronda:

0-7 vs. República Dominicana.

11-0 vs. México.

5-0 vs. Colombia.

7-0 vs. Estados Unidos.

2-0 vs. Venezuela.

0-1 vs. Canadá.



-Final:

0-1 vs. México.