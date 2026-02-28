Un cabezazo de Ávalos abrió la victoria de Independiente

Por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, este sábado Independiente recibió a Central Córdoba de Santiago del Estero. El duelo válido por la Zona A se produjo en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El árbitro del encuentro fue Darío Herrera, acompañado por Diego Ceballos en el VAR.

Nota en desarrollo.

El triunfo impulsó al Rojo al tercer puesto de su grupo con 13 puntos; mientras que el Ferriovario quedó en la 12ª posición con ocho unidades. En la próxima fecha, Independiente recibirá a Unión el martes 10, desde las 19.45; mientras que al equipo de Lucas Pusineri le tocará visitar a Defensa y Justicia el jueves 12, desde las 17.

-SÍNTESIS-

Independiente 1-0 Central Córdoba.



Goles:

44’ST: Gabriel Ávalos.

51'ST: Iván Marcone.



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.



Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich y Michael Santos.

DT: Lucas Pusineri.



Cambios:

ET: ingresó Fernando Martínez por Santiago Moyano (CCO).

12’ST: ingresó Tiago Cravero por Horacio Tijanovich (CCO).

16’ST: ingresó Luciano Cabral por Lautaro Millán (IND).

22’ST: ingresó Leonardo Marchi por Diego Barrera (CCO).

26’ST: ingresó Santiago Arias por Leonardo Godoy (IND).

26’ST: ingresó Santiago Montiel por Ignacio Pussetto (IND).

29’ST: ingresó José Gómez por Lucas González (CCO).

29’ST: ingresó Alan Laprida por Matías Vera (CCO).

46’ST: ingresó Rodrigo Fernández Cedrés por Matías Abaldo (IND).



Amonestados:

16’PT: Kevin Lomónaco (IND).

18’ST: Diego Barrera (CCO).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.