El paranaense Iñaki Arrías se quedó con la clasificación del TC Pista Mouras

El paranaense Arrías se quedó con la pole en la clasificación desarrollada en Concepción del Uruguay.

Este sábado se llevó a cabo la clasificación del TC Pista Mouras en el autódromo de la Ciudad de Concepción del Uruguay. Luego del desarrollo de las últimas tandas de entrenamientos llegó el momento de la primera actividad puntuable de este fin de semana correspondiente a la segunda fecha del torneo.

Y el gran ganador fue el paranaense Iñaki Arrías, que solo necesitó dos intentos para obtener un tiempo de un minuto, 29 segundos y 680 milésimas que lo convirtió en el poleman de la jornada. Por detrás de él quedaron Ignacio Vilas y Juan Conde, a 72 y 884 milésimas, respectivamente.

Con este resultado, el paranaense se aseguró liderar en la batería clasificatoria que tendrá lugar el domingo a partir de las 10, con el objetivo de terminar por delante para poder mandar en la carrera final. La carrera iniciará a las 12.10 y otorgará la victoria a quien se imponga luego de 14 vueltas o 25 minutos, lo que ocurra primero.

Falivene en el TC Mouras

El gran ganador del día fue Thaigo Falivene, que marcó el mejor tiempo del día con un registro de un minuto, 27 segundos y 769 milésimas. El piloto del Chevrolet preparado por el Rus Med Team fue 407 milésimas más rápido que Nicolás Jaime, que fue su escolta a bordo de un Dodge.

El tercer puesto de la clasificación fue para valentino Alaux, que quedó a 779 milésimas del registro del ganador; mientras que Francisco Luengo y Alan Cifre cerraron el quinteto de punta de la clasificación.

La actividad continuará este domingo a partir de las 10.40 con la disputa de la serie única. Esa carrera definirá el ordenamiento con el que partirán en la final que comenzará a las 12.55 y premiará al mejor luego de 16 vueltas de competencia.