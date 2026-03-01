Capibaras superó a Cobras y lidera el arranque del Súper Rugby Américas

En el estadio de Santa Fe Rugby, Capibaras XV llevó adelante su segunda presentación en el marco del Súper Rugby Américas. Hubo cerca de seis mil personas presenciando el encuentro correspondiente a la segunda fecha del campeonato entre la franquicia litoraleña y Cobras de Brasil.

En el arranque del partido parecía haber paridad, pero el empuje de los forwards del equipo litoraleño terminó quebrando el juego. Lucas Bur atravesó la defensa rival desde la segunda línea y abrió el marcador a los seis minutos de juego. Dos try-penal consecutivos por el exceso de faltas ampliaron la ventaja y en 14 minutos Capibaras se imponía por 21-0.

El segundo try penal y el try que llegó a los 31 minutos tuvieron firma paranaense: el jugador de Tilcara Lautaro Cipriani fue quien protagonizó ambos ingresos al ingoal rival en un primer tiempo que acabó con una amplia victoria del conjunto litoraleño, que se aseguró el punto bonus: parcial de 40-7.

Aunque hubo un intento de reacción del conjunto brasileño en el complemento a partir del try de Rosko Shane, Capibaras no dio ninguna chance. A los 29 minutos llegó el try del paranaense Franco Rossetto y tres minutos más tarde llegó Felipe Villagrán con otro try -ambos convertidos por Ignacio Dogliani- para el definitivo 54-12.

Con 10 puntos, el líder del torneo es Capibaras, que jugará en la tercera fecha frente a Pampas en su primer partido como visitante. Será el próximo viernes 6 de marzo.

-SÍNTESIS-

Capibaras 54-12 Cobras.



Punto a punto:

6’PT: try de Lucas Bur convertido por Ignacio Dogliani (CAP).

12’PT: try penal (CAP).14’PT: try penal (CAP).

22’PT: try de Francisco Lluch (CAP).

31’PT: try de Lautaro Cipriani, convertido por Ignacio Dogliani (CAP).

35’PT: try de Matheus De Souza, convertido por Joao Ferrer Do Amaral (COB).

38’PT: try de Francisco Lluch, convertido por Ignacio Dogliani (CAP).

Resultado parcial: Capibaras 40-7 Cobras.

13’ST: try de Rosko Shane (COB).

29’ST: try de Franco Rossetto, convertido por Ignacio Dogliani (CAP).

32’ST: try de Felipe Villagrán, convertido por Ignacio Dogliani (CAP).

Resultado final: Capibaras 54-12 Cobras.



Formaciones:

Capibaras: Diego Correa, Manuel cuneo, Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Ignacio Dogliani; Franco Rossetto, Guido Chesini, Burno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch.

DT: Nicolás Galatro.



Cobras: Joao Marino, Endy Willian De Jesus Pinheiro, Facundo Moreno; Cleber Dias, Helder Souza; Renato Santos, Matheus De Souza, André Arruda; Zinedine Booysen, Julián Leszczynksi; Rosko Specman, Tasriq Mynhardt, Robert Tenorio, Lorenzo Massari, Sergio Silveira de Luna y Joao Ferrer Amaral.

DT: Joshua Reeves.



Ingresaron:

-En Capibaras: Juan Rodríguez, Federico Cescut, Ignacio Orsetti, Jerónimo Gómez Vara, Bautista Grenón, Juan Lovell, Bautista Stellés y Juan Baronio.



-En Cobras: Lautaro Fanlo, Gabriel De Souza Oliveira, Mogomotsi Mokunyane, Maiki Santos, Ashwwin Cox y Robson Alves De Morais.



Amonestados:

10’PT: Cleber Días Da Silva (COB).

12’PT: Endy Willian De Jesus Pinheiro (COB).

14’PT: Lorenzo Temer Massari (COB).

26’ST: Joao De Souza (COB).

36’ST: Joao Marino (COB).

36’ST: Sergio Silveira (COB).



Árbitro: Simón Larrubia.

Estadio: Santa Fe Rugby.