Rowing peleó, pero cayó en su primer partido ante Sonder

Este sábado comenzaron los cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley Masculino. En ese marco, el Paraná Rowing Club recibió la visita de Sonder en el Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná. Los árbitros del encuentro que abrió la serie al mejor de tres fueron Emiliano Gasser y Renzo Leiva.

El Remero presentó batalla contra el mejor de la Zona B, pero no consiguió imponerse en el primer parcial. Pese a ir por delante en buena parte de su desarrollo, el conjunto anfitrión no consiguió cerrar el set a su favor y acabó perdiéndolo por 27/25.

Aunque pudo derrumbarse luego de esa ajustada derrota, Rowing tomó el camino de la rebeldía y dio pelea también en el segundo parcial. Apretó hasta el final en el tablero, pero otra vez consiguió imponerse el conjunto rosarino que en este caso ganó por 26/24 para ponerse a tiro de la victoria.

El premio al esfuerzo llegó para el Remero finalmente en el tercer set, en el que logró imponerse por 25/23 para poner un manto de dudas sobre el cierre del encuentro, con ánimos de torcer la historia y forzar el tiebreak, pero no pudo ser.

Sonder se impuso por 25/20 en el parcial final y cerró el encuentro con victoria 3-1, de manera que ahora traslada la serie a la ciudad de Rosario con ventaja: ganando uno de los dos partidos que tiene previstos como local, el conjunto rosarino avanzará a las semifinales.

Para este encuentro, Jesús Nadalín confió en Facundo Nadalín, Felipe Requejo, Martín Pérez, Alan Lazo, Matías Sauthier y Fausto Furtado como titulares. Los líberos fueron David Rodríguez y Francisco Pérez; mientras que el plantel se completó con José Giaioli, Mariano Rivero, Gianni Gasparín, Santiago Castillón, Valentino Rivarola y Santiago Aranda.

El próximo partido entre ambos elencos se disputará el sábado 7 de marzo, a partir de las 21, en el estadio del Club Sonder. De ser necesario, el tercer partido será un día después, el domingo 8, nuevamente en el mismo escenario y a partir de las 19.