Qatar suspendió el fútbol en su país y podría postergarse la Finalissima

La crisis bélica desatada en el Medio Oriente llevó a Qatar a tomar la decisión de postergar todas sus actividades. El ataque iniciado por Estados Unidos e Israel sobre Irán tuvo represalias que afectaron a bases estadounidenses ubicadas en suelo qatarí, lo que forzó al último organizador del Mundial de fútbol a tomar cartas en el asunto.

En ese marco podría no disputarse la Finalissima prevista para este 27 de marzo entre las selecciones de Argentina y España. Esto se debe a que el encuentro entre los campeones de la Copa América y la Copa UEFA se iban a encontrar en el estadio Lusail de la ciudad de Doha.

Contexto

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que provocó la muerte del ayatollah Ali Khamenei, desató un nuevo conflicto militar a partir de la madrugada del sábado. La Guardia Revolucionaria iraní reaccionó con diversos bombardeos sobre bases norteamericanas en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Este domingo continúan los ataques sobre Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama y Donald Trump, presidente estadounidense, advirtió que Estados Unidos reaccionará con aún más fuerza. Es así que el nivel de tensión sigue muy elevado en todo Medio Oriente.

Frente a esta situación, la Asociación de Fútbol de Qatar informó que aplazará todos los torneos, competiciones y partidos previstos. La publicación realizada este domingo expresa que las fechas de reanudación de los torneos se anunciarán más adelante, a través de los canales oficiales de la Federación.

Entre los partidos previstos está el encuentro entre las selecciones de Argentina y España, que debían medirse en el estadio de Lusail, en Doha. Argentina además tenía previsto disputar un amistoso poco después en esa misma ciudad ante la selección de Qatar. Ahora todo está en duda, a la espera del desarrollo del conflicto en Medio Oriente.

Frente a este contexto resta esperar la postura que tomen Conmebol y UEFA respecto a la Finalissima, ya que la organización corre por su cuenta. La postergación o suspensión del evento debería ser anunciada por ambos organismos.