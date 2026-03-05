Messi fue recibido por Trump con Inter Miami en la Casa Blanca

Lionel Messi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraron por primera vez en la Casa Blanca.

El astro argentino Lionel Messi y el resto del plantel del Inter Miami fue recibido este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. El equipo de Las Garzas visitaron al mandatario por haberse consagrado campeón la última temporada, por primera vez en su historia.

En ese contexto, se produjo el primer encuentro público entre Messi y Trump, quien le estrechó la mano y le expresó “Gran trabajo” en el cónclave desarrollado en la Sala Este de la Casa Blanca.

Del reconocimiento también participaron, entre otros, el DT argentino Javier Mascherano, y Rodrigo de Paul, el otro jugador de la selección argentina que forma parte del plantel de la Major League Soccer (MLS).

Tanto Messi como Trump participaron en noviembre del año pasado del American Business Forum, un evento impulsado por el presidente de Estados Unidos que contó con la presencia, entre otros, del Presidente de la Argentina, Javier Milei; el titular de la FIFA, Gianni Infantino; los tenistas Serena Williams y Rafael Nadal y el actor Will Smith.

Messi y Trump no se encontraron cara a cara durante aquel evento (al menos no hubo ningún registro si pasó), celebrado en el centro de Miami, por lo que este jueves fue la primera vez que se vieron y el máximo mandatario recordó una anécdota relacionada a Cristiano Ronaldo.

“Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi", expresó Trump y contó: "Mi hijo [Barron] me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy?’. Le dije: ‘No, tengo muchas cosas que hacer’. Me dijo: ‘Messi’.

"Es un gran fan tuyo”, le dijo el presidente de Estados Unidos y agregó provocando la risa de los jugadores: “Y también de Cristiano Ronaldo. Es genial".

En enero de 2025, durante los últimos días de la presidencia de Joe Biden, Messi fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad. No obstante, el capitán del Inter Miami y la selección argentina no pudo acudir a la ceremonia de entrega en la Casa Blanca debido a incompatibilidades de agenda.

El Inter Miami, que se hizo con la Copa MLS en 2025, tiene previsto jugar el sábado contra el DC United en el Audi Field de la capital estadounidense en partido correspondiente a la tercera jornada de la temporada regular norteamericana, señala EFE.