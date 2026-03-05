Michel pidió tratar su proyecto de desendeudamiento para familias argentinas

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel (PJ), volvió a impulsar el tratamiento de su proyecto para crear un programa de desendeudamiento destinado a familias argentinas y reclamó que la iniciativa sea debatida en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. El proyecto es apoyado por Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Victoria Tolosa Paz, entre otros legisladores de distintos bloques.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el legislador recordó que la propuesta fue presentada a comienzos de este año y busca aliviar la carga financiera de sectores con ingresos limitados.

“En enero presentamos el proyecto de ley para crear el Programa de desendeudamiento de las familias argentinas. Propusimos que jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de planes sociales puedan acceder a una línea de crédito directa de Anses para cancelar sus deudas con tarjetas de crédito, plataformas y operadores”, señaló Michel.

En enero presentamos el proyecto de ley para crear el Programa de desendeudamiento de las familias argentinas.



Propusimos que jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de planes sociales puedan acceder a una línea de crédito directa de Anses para cancelar sus… pic.twitter.com/AXXLlNkmFW — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) March 5, 2026

Según explicó el diputado, la iniciativa apunta a enfrentar una situación extendida de endeudamiento en los hogares, producto de la combinación entre bajos ingresos y el aumento de gastos fijos. La propuesta prevé que la Administración Nacional de la Seguridad Social otorgue créditos directos para cancelar deudas existentes, con el objetivo de aliviar la situación financiera de jubilados, trabajadores formales, monotributistas y beneficiarios de programas sociales.

“El contexto actual de ingresos bajos y gastos fijos altos llevó a la gran mayoría de los hogares argentinos a sobreendeudarse para cubrir el pago de alimentos y servicios. Es necesario atender esta problemática. Por estos motivos presentamos una nota en el marco del Artículo 109 del Reglamento interno de la HCDN, el cual establece la obligatoriedad de tratar los asuntos que conllevan la firma de tres diputados miembros de la comisión cabecera. El presidente de la comisión tiene el deber de tratar el proyecto de ley”, completó.

El proyecto

La autoridad de aplicación prevista en la iniciativa es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que estará habilitado a destinar a esta finalidad hasta el 20% de la cartera total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Los destinatarios del programa podrán ser jubilados y pensionados de hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo, trabajadores registrados que perciban hasta seis salarios mínimos, trabajadores de casas particulares y monotributistas de categorías A,B,C y D.

El monto máximo del crédito a otorgar será de 1.500.000 pesos y la cuota será de hasta el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario, “a fin de preservar su capacidad de consumo mensual”.

En los fundamentos del proyecto, Michel advirtió que “en el período reciente, los gastos fijos del hogar crecieron muy por encima de los ingresos, configurando una compresión sostenida de la capacidad de compra”.