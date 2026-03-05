Netflix estrenó una película protagonizada por Julia Roberts que se llevó las peores críticas de la década

Netflix suele renovar su catálogo con películas protagonizadas por grandes estrellas de Hollywood, incluso con títulos que generaron mucha repercusión en su momento. Algunas producciones, sin embargo, no lograron convencer a la crítica especializada y terminaron con valoraciones muy bajas pese a contar con actores reconocidos.

Ese es el caso de Comer, Rezar, Amar, la película protagonizada por Julia Roberts que recibió críticas mayormente negativas desde su estreno. El film obtuvo apenas alrededor de un 34% de aprobación entre los críticos y muchos especialistas señalaron que la historia resultaba superficial y poco profunda. Pero ahora tiene una segunda oportunidad en la plataforma.

De qué trata Comer, Rezar, Amar

La película sigue la historia de Liz Gilbert, una mujer que aparentemente tiene una vida estable con matrimonio, casa y carrera profesional, pero que comienza a sentirse insatisfecha con su realidad. Tras atravesar un divorcio complicado, decide cambiar su vida y emprender un viaje alrededor del mundo en busca de un nuevo sentido personal.

Durante su recorrido, Liz pasa por Italia, donde se enfoca en disfrutar la comida y el placer de vivir; luego viaja a la India, donde inicia una etapa de búsqueda espiritual; y finalmente llega a Bali, donde intenta encontrar equilibrio emocional y una nueva forma de amar.

A lo largo del viaje, la protagonista atraviesa distintos aprendizajes personales que la ayudan a replantearse su vida y sus relaciones. La historia está basada en el libro autobiográfico de Elizabeth Gilbert y combina romance, drama y reflexión personal.

Netflix: elenco de Comer, Rezar, Amar

-Julia Roberts (Liz Gilbert)

-Javier Bardem (Felipe)

-James Franco (David Piccolo)

-Richard Jenkins (Richard)

-Viola Davis (Delia)

Fuente: Ámbito.