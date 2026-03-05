Diputados opositores exigen aclaraciones por presuntas filtraciones de datos en el INDEC

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para exigir que el Poder Ejecutivo de la Nación brindes informes detallados sobre diferentes filtraciones producidas en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Mencionaron los anticipos de Luis Caputo, ministro de Economía, y del empresario Antonio Aracre en X.

El informe que solicita el principal bloque opositor en la Cámara de Diputados solicita el detalle de todas las medidas adoptadas desde diciembre del 2023, cuando el gobierno de Javier Milei asumió el mando del Poder Ejecutivo. En ese punto, hacen énfasis en conocer la existencia de expedientes administrativos por presuntas violaciones al artículo 13 de la Ley 17.622, el cual establece absoluta reserva de los datos privilegiados en manos de funcionarios.

El primer hecho que los legisladores acusan está relacionado a un tuit del titular del Palacio de Hacienda en una conversación en X con el periodista Eduardo Feinmann del 3 de febrero pasado al que consideran como absoluta anticipación de los resultados: “"Eso es falso @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines. Podés chequearlo con ellos mismos”.

El índice de precios al consumidor se conoció una semana después, el 10 de febrero, cuando el INDEC informó que la inflación de enero 2026 fue de 2,9%. También incorporaron al pedido de informes el mensaje del empresario Antonio Aracre, presente en la apertura del sesiones ordinarias el domingo pasado, respecto a la publicación que decía “la sorpresa que se van a llevar unos cuantos hoy con el EMAE de diciembre… Mal día para ser opositor hoy”. Esta fue del 24 de febrero.

El proyecto de resolución lleva las firmas de Cecilia Moreau, Germán Martínez, Jorge Araujo Hernández, Raúl Hadad, Itai Hagman, Hugo Yasky, Martín Aveiro, Carlos Castagneto, Agustín Rossi, Diego Giuliano, Nancy Sand, Pablo Yedlin y Héctor Mango, todos integrantes de Unión por la Patria en la Cámara baja.

“Motivan este pedido de informes, las reiteradas filtraciones que han ocurrido en los últimos días respecto de los datos oficiales del INDEC, los cuales deben ser tenidos bajo reserva hasta su publicación,”, remarcaron los legisladores peronistas. Luego, agregaron que “la Ley 17.622 establece el régimen legal del Sistema Estadístico Nacional y consagra el principio del secreto estadístico como garantía estructural del sistema”.

También, explicaron que “el secreto estadístico protege datos individuales obtenidos en relevamientos, información preliminar o en proceso de validación, estimaciones internas y resultados parciales, metodologías, ponderaciones y criterios técnicos no difundidos oficialmente y decisiones internas relativas a publicación o revisión de índices”.

En el final de los fundamentos, enfatizaron que “la finalidad de esta protección es impedir la utilización política, económica y mediática de información estadística antes de su validación institucional”, y advirtieron que “la revelación indebida del secreto estadístico no sólo vulnera derechos individuales, sino que compromete la confiabilidad del sistema estadístico nacional, pilar esencial para la planificación económica y la transparencia estatal”.

Fuente: Parlamentario.