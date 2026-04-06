Continúa en estado delicado la mujer apuñalada por su pareja en un intento de femicidio en Concordia

Continúa en estado delicado e internada con asistencia respiratoria mecánica en el hospital Masvernat de Concordia, la mujer de 58 años que fuera apuñalada por su pareja en un intento de femicidio registrado este sábado en esa localidad.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 6 en un domicilio ubicado en calle Sargento Cabral y 53. Según se informó, los vecinos escucharon gritos de auxilio provenientes de una de las habitaciones donde convivía una pareja. Al acercarse, observaron salir corriendo al hombre, mientras que la víctima fue hallada tendida en el suelo y cubierta de sangre, publicó Concordia Policiales.

La mujer fue asistida de inmediato por una ambulancia y trasladada al hospital Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se constató que presentaba múltiples heridas de gravedad, entre ellas traumatismos punzocortantes en la región occipital, lesiones en la zona cervical, interescapular y supraescapular, además de una herida cortante penetrante en el tórax.

De acuerdo al parte médico conocido este domingo, la paciente continúa en estado delicado, aunque se encuentra hemodinámicamente estable y bajo asistencia respiratoria mecánica. Según se detalló, evoluciona bajo estricto control médico y permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Masvernat de Concordia.

Tras lo ocurrido, el juez de Garantías Mauricio Guerrero, a pedido de la fiscal Evangelina Espinosa, libró en tiempo récord un mandamiento de captura y detención para el presunto autor del ataque, quien sería la pareja de la víctima y convivía con ella en el domicilio.

Finalmente, luego de un rápido operativo de búsqueda, efectivos de la comisaría segunda lograron localizar al sospechoso en la vivienda de su hermana, en inmediaciones de calles T. Ibáñez y Larroca, donde fue aprehendido.