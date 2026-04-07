Primera Nacional: Patronato hizo oficial la salida del “Yagui” Forestello

Patronato hizo oficial que Rubén Darío Forestello no seguirá como DT en la Primera Nacional.

El Club Atlético Patronato confirmó recién en la mañana de este martes la salida de Rubén Darío Forestello como entrenador del plantel profesional que forma parte de la Primera Nacional.

La decisión fue comunicada oficialmente por la institución, que informó que la desvinculación se produjo de común acuerdo entre las partes luego de un inicio de temporada complicado en la competición más importante del fútbol de ascenso en la Argentina.

Por otra parte, se informa que de manera inmediata se dispuso una conducción interina para el equipo.

El comunicado oficial de Patronato