Por la negociación de energía, se traba el proyecto de HIF Global y dilatan los plazos para cerrar un acuerdo

Se prorrogó hasta el 30 de junio el plazo para cerrar el acuerdo entre el gobierno uruguayo y la multinacional HIF Global sobre la planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a Colón, en una decisión motivada por la complejidad técnica y comercial de la negociación energética.

El vencimiento anterior era el 31 de marzo y la firma reclama desde 2023 un precio de 40 dólares/MWh mientras el Poder Ejecutivo exige un valor mayor: la discusión trasciende un precio lineal de suministro y se centra en un esquema de intercambio que combina compraventa de energía en condiciones diferenciadas.

HIF no solo compraría energía a Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) sino que también le vendería parte de la que genere, bajo contratos de largo plazo que deben definir valores de intercambio y múltiples variables técnicas, financieras y regulatorias.

El proyecto exige un suministro estabilizado, capacidad de respaldo y gestión de la variabilidad renovable para sostener procesos industriales de producción de e-combustibles, y plantea además la construcción y financiamiento de líneas de transmisión cuya titularidad y operación están en negociación.

La falta de precedentes directos complica las tratativas y explica la extensión de plazos, considerada por las partes como una etapa previsible del proceso. La variable precio representa cerca del 70 por ciento del costo total de una iniciativa que prevé una inversión de 5.385 millones de dólares, la construcción de un complejo para producir alrededor de 880 mil toneladas anuales de e-combustibles y el desarrollo de un parque eólico y una planta solar con cerca de 2,3 GW de capacidad.

HIF mantiene la intención de cerrar acuerdos hacia fin de año y ya presentó el Estudio de Impacto Ambiental ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental como paso clave para la autorización ministerial.

(Fuente: El Telégrafo de Paysandú)