Los agrarios expresan preocupación por el aumento sistemático del combustible en plena campaña agrícola

Los agrarios federados alertan sobre el sistemático aumento del combustible mayorista y advierten que afecta la cosecha gruesa y la siembra 2026-2027.

La Federación Agraria Argentina de Entre Ríos expresa su profunda preocupación por el valor del gasoil y otros derivados del petróleo, especialmente en el segmento mayorista, que es el utilizado por el sector agropecuario.

Desde la entidad, se advirtió que se registran una sucesión de aumentos significativos en todas las empresas del rubro, en un momento clave como lo es la cosecha gruesa y el inicio de las tareas para la siembra de la campaña 2026/27.

En este contexto, la entidad advierte que YPF adoptó medidas vinculadas a la comercialización de combustibles. No obstante, considera que las mismas deben garantizar su alcance al combustible utilizado por los sectores productivos, y no limitarse a acciones que busquen amortiguar el impacto en los índices de inflación o en el humor social urbano.

Asimismo, la Federación Agraria de Entre Ríos sostiene que los acontecimientos bélicos impactan de manera generalizada en los mercados globales, por lo que espera un pronto retorno a la normalidad. En ese sentido, remarca que, una vez superados estos escenarios, los valores de estos insumos deben acompañar efectivamente las bajas, algo que habitualmente no ocurre.

Finalmente, la entidad remarca la necesidad de contar con condiciones previsibles en materia de costos para sostener la actividad productiva, en un contexto de alta exigencia para el sector.