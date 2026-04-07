Gualeguaychú: murió Luis Bentancourt, referente en las formativas del fútbol local

Murió Luis Bentancourt, referente en las formativas del fútbol de la ciudad de Gualeguaychú.
La ciudad de Gualeguaychú atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Luis Amadeo Bentancourt, un histórico referente del fútbol formativo y del trabajo social en los barrios más humildes. Tenía 69 años.
Sus restos son velados en la Previsora, ubicada en calle San Martín 1342, y el sepelio se realizará este martes a las 17 en el Cementerio Norte.
La noticia generó una inmediata reacción en redes sociales, donde decenas de personas compartieron mensajes de despedida y reconocimiento. “Se fue una gran persona, será recordado por lo que hizo en el club” y otras expresiones similares reflejaron el impacto de su partida en quienes lo conocieron y compartieron distintos momentos de su vida.
Bentancourt dejó una huella profunda tanto en el ámbito deportivo como en el social. Fue formador en clubes como Pueblo Nuevo y Defensores del Oeste, donde no solo enseñó fútbol, sino también valores a generaciones de jóvenes que hoy lo recuerdan con cariño. Su compromiso trascendía la cancha: durante años trabajó en el barrio Toto Irigoyen, acompañando a chicos y adolescentes en contextos vulnerables.
Incluso tras el doloroso asesinato de su hijo Lucas en 2019, Bentancourt eligió sostener un mensaje de contención y compromiso comunitario. “No voy a dejar en banda a los chicos del barrio”, expresó en aquel entonces, reafirmando su vocación de acompañar y contener desde el respeto y el afecto, consigna El Día.
Su figura queda ligada al esfuerzo silencioso, al trabajo cotidiano y a una forma de entender la vida basada en la empatía y la solidaridad. Para muchos, fue mucho más que un entrenador o un referente barrial: fue alguien que marcó caminos y dejó enseñanzas que perdurarán en el tiempo.
La comunidad despide así a un hombre cuya vida, atravesada por el compromiso y la resiliencia, se transforma desde hoy en un legado que permanecerá en la memoria colectiva de Gualeguaychú.