Fútbol: Juventus se bajó de la carrera por contratar al entrerriano Senesi

La batalla por contar con los servicios del entrerriano Marcos Senesi para la venidera temporada en Europa 0aún no ha terminado. Según cuenta Corriere dello Sport, la Juventus de Turín, conjunto que parecía encabezar la puja, ha comprendido que no puede alcanzar sus demandas económicas y ha decidido retirarse de la carrera y buscar otras alternativas.

El adiós de la Vecchia Signora ha incrementado las opciones de otros clubes de la talla de Aston Villa de Inglaterra, Roma de Italia, Borussia Dortmund de Alemania o Barcelona de España que le mantiene en su lista de posibles refuerzos defensivos. Eso sí, por ahora, es el italiano Alessandro Bastoni (Inter de Milán, 26 años) quien encabeza su lista de preferencias.

Además de por sus cualidades físicas y técnicas y su experiencia acumulada, el argentino resulta muy atractivo por el hecho de acabar contrato con el Bournemouth el próximo 30 de junio. De este modo, y ya que la renovación con los Cherries no es viable, el jugador podrá cambiar de aires en verano sin necesidad de pagar euro alguno en concepto de traspaso.

Formado en San Lorenzo, el de Concordia pasó tres años en el Feyenoord antes de recalar en cuadro inglés con el que, hasta la fecha, suma un total de 121 partidos oficiales (seis goles y nueve asistencias).