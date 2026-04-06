El segundo ciclo de Rubén Darío Forestello llegó a su fin en Patronato

Rubén Darío Forestello dejó de ser el director técnico de Patronato en la Primera Nacional. Este lunes, en una decisión de común acuerdo con la dirigencia, se puso fin a su vínculo con el Rojinegro, donde tuvo una segunda etapa decepcionante. Tras dos campañas positivas entre 2016 y 2018, el pampeano se despidió con más derrotas que triunfos y dejando al equipo en zona de descenso.

El Yagui, que varias veces coqueteó con su segundo ciclo en Villa Sarmiento, dirigió en esta temporada siete partidos con una magra cosecha de cinco puntos: una victoria ante Colegiales (2-0), dos empates (San Martín de Tucumán y Atlanta, ambos sin goles) y cuatro derrotas (Gimnasia y Tiro de Salta, Quilmes, Colón de Santa Fe y Gimnasia de Jujuy).

Luego de la caída en el estadio 23 de Agosto con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Forestello había reconocido que dudaba sobre su continuidad en el cargo: “Los resultados no se dan y voy a pensar bien qué hacer. No tenemos el año esperado, soy amigo de los dirigentes y me duele este momento, que no era el esperado. Son momentos que ya he pasado en otras instituciones y tengo que ser inteligente. Las cosas no se están dando”.

En esta ocasión, Forestello no encontró respuestas futbolísticas y tampoco el equipo. La insistencia por una línea de cinco defensores (tres centrales y dos laterales) no le garantizó pocos goles en contra, al contrario: le convirtieron nueve goles en siete partidos y convirtió apenas tres.

Con su salida, Patronato deberá buscar un nuevo entrenador. Por lo pronto, Marcelo Candia, quien se había sumado como ayudante de campo de Forestello tras un exitoso paso por las inferiores (cuarta de AFA) y el selectivo liguista, asumirá como director técnico interino.

El próximo desafío de Patronato será como visitante de Almagro, el sábado desde las 15.30, en José Ingenieros. Allí, deberá comenzar a transitar una nueva etapa y apuntar a la recuperación, ya que ocupa la penúltima posición de la Zona B: supera solamente a Deportivo Maipú de Mendoza.