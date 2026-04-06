Prorrogaron la prisión preventiva del imputado en la causa que investiga el femicidio de Daiana Mendieta

La jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, prorrogó la prisión preventiva de Norberto Gustavo Brondino, único imputado por el asesinato de Daiana Mendieta en Mansilla. La medida se tomó el miércoles pasado, a solicitud de la fiscal Emilce Paola Reynoso, con la conformidad del abogado querellante Pablo Di Lollo.

El legajo lleva la carátula “C/Brondino, Norberto Gustavo S/homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real”. La jueza dispuso prorrogar la prisión preventiva por el plazo de sesenta días, desde el 5 de abril de 2026, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº 7 Dr. Casiano Calderón, de Gualeguay.

En la audiencia la defensa técnica del imputado, a cargo del abogado Claudio Manfroni Reynoso, planteó su disconformidad e interpuso un recurso de apelación, que fue concedido por la magistrada, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.