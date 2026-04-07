Copa Libertadores: Boca iniciará su camino en suelo chileno

Boca arranca el camino hacia la tan ansiada séptima Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile este martes, desde las 21.30, en el Claro Arena. Con el 11 titular y tras dos victorias seguidas que lo acomodaron en el Torneo Apertura, el conjunto de Claudio Úbeda buscará llevarse los tres puntos ante un equipo con gran capacidad goleadora. El partido será controlado por el uruguayo Gustavo Tejera.

El Xeneize viene de dos triunfos consecutivos en el Torneo Apertura (2-0 ante Instituto y 0-1 frente a Talleres) que lo catapultaron en ambas tablas. Actualmente marcha tercero en la Zona A y sexto en la anual con 20 puntos. Volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos años de ausencia: en 2024 jugó la Sudamericana y en 2025 quedó afuera en Fase 2 frente a Alianza Lima y no disputó torneos internacionales.

Luego de varias idas y vueltas, habrá público de ambos equipos en el moderno estadio ubicado en la Comuna de Las Condes. Pese a que Catalina San Martín, alcaldesa, y Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, no querían que hubiese hinchas argentinos porque catalogaban al partido “de alto riesgo”, Conmebol exigió que se le entregasen 2.000 entradas a Boca y el conjunto chileno debió acatar.

Con respecto al equipo, Claudio Úbeda mantendría la base titular que mejoró muchísimo su funcionamiento desde la irrupción de Tomás Aranda y la llegada de Adam Bareiro. A pesar de que el jueves pasado en Córdoba el entrenador rotó a toda la defensa y que Marco Pellegrino fue una de las figuras, Ayrton Costa y todos los defensores que integran el 11 habitualmente serán titulares en Chile.

El dueño de casa

Universidad Católica, por su parte, viene de golear 6 a 1 a Palestino el jueves pasado y llega de la mejor manera a su estreno en la Libertadores, competición que no disputa desde 2022, cuando quedó afuera en fase de grupos. En el campeonato chileno marcha tercero, con 14 puntos en ocho partidos, pero es el segundo con más goles por detrás de Limache. Los argentinos Fernando Zampedri (11) y Justo Giani anotaron 16 (5) de los 19 tantos del equipo.

En cuanto al equipo, no se esperan muchas modificaciones con respecto a los 11 que golearon a Palestino en el Claro Arena, aunque podría regresar el histórico Gary Medel, que en enero del año pasado culminó su segundo ciclo en Boca antes de volver a vestir los colores de la U Católica.

FORMACIONES

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

BOCA

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda. Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay). Cancha: Estadio Claro Arena. Hora: 21.30 (Telefé, Fox Sports y Disney).