Santa Fe anunció la firma de un acuerdo con Anses que triplicará los recursos de su Caja de Jubilaciones

La secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, anunciaron que la rúbrica será este martes en Buenos Aires y garantiza a Santa Fe el pago total de $120.000 millones.

El Gobierno de Santa Fe informó que junto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanzó en un convenio para el envío de $10.000 millones mensuales, a partir del mes de mayo y por el término de un año, destinados a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Lo confirmó la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes. La rúbrica será este martes en Buenos Aires y garantiza a Santa Fe el pago total de $120.000 millones. Se trata de un flujo cortado unilateralmente por Nación.

El nuevo acuerdo “equivale al triple del monto actualizado que recibía mensualmente la provincia durante el gobierno de Alberto Fernández”, indicó la funcionaria, acompañada por el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso.

En paralelo, se abre un período de negociación por el stock adeudado entre 2022 y 2025, pero Provincia “no renuncia al reclamo ante Nación”, se destacó.

El convenio lo firmará el gobernador Maximiliano Pullaro junto a autoridades de Anses este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anunciaron en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la ciudad capital.

Las negociaciones apuntan a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por Nación a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el Presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024.

Así, según anunciaron las autoridades provinciales, la transferencia se hará en concepto de anticipo de capital correspondiente y resultante a la auditoría del ejercicio 2026, mientras que, en relación a los ejercicios entre 2020 y 2025 los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y auditorías con plena colaboración de Anses y el Gobierno de Santa Fe.

“Por lo de 2020 y 2023 se negociará el saldo armonizado, y en relación a 2024 y 2025 se recibirá como pago a cuenta”, detalló Coudannes.

Los $10.000 millones que se recibirán duplican la oferta que la Nación realizó el año pasado en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema.

Los juicios que la Provincia viene transitando con Nación, vinculados a la deuda, se suspenderán de manera transitoria en el marco de las negociaciones y acuerdos por 180 días.