Adjudican a la Presidencia de Uruguay y a los planteos de Frigerio la posibilidad de relocalizar HIF Global

Mientras avanzan las negociaciones para la posible relocalización de la planta de HIF Global en Paysandú, comunicada horas atrás por el intendente de esa ciudad, Nicolás Olivera, medios uruguayos adjudican la decisión a un pedido de la Presidencia de la República y a los planteos del gobierno entrerriano.

Declaraciones informales del lado uruguayo y el argentino indican que se estaría gestando un cambio en la ubicación del proyecto de HIF Global en Paysandú, lo cual sería el motivo para hacerle nuevas concesiones a la empresa, como en el costo de la energía de UTE

«La relocalización responde a encontrar entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto y que si eso descomprime la situación con Argentina mejor», declaró el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, al noticiero del Canal 10, mostrándose en actitud conciliadora, cuanto fue un férreo defensor de la instalación de la planta de HIF en el lugar actual.

Dos días antes, el 6 de abril, una nota publicada en el medio Uypress dedicó largas consideraciones a explicar por qué HIF eligió a Uruguay y cuáles son los problemas de consumo energético de esa planta de producción de combustibles sintéticos, para pasar luego a analizar lo que definió como “un problema muy delicado, definitorio, el ambiente”.

“Una planta de las dimensiones de la que tiene proyectada HIF Global a muy pocos kilómetros de las playas de Colón afecta seriamente al turismo que es una de las principales fuentes económicas y de empleo en Colón, es arriesgarnos a un juicio en La Haya y perderlo”, expresó Uypress. “Por eso– agregó-, también se están evaluando alternativas sobre la ubicación exacta dentro de Paysandú para cumplir con todas las normativas ambientales”.

“Hoy, la pelota está en la cancha de la empresa, pues el gobierno uruguayo, le ha pedido a HIF (el pasado 3 de abril) que presente alternativas de localización para destrabar la negociación y evitar que el «sueño del hidrógeno» se convierta en una pesadilla diplomática y citrícola”, afirmó la nota de Uypress.

Las declaraciones públicas del Olivera revelan más bien un intento del intendente por apropiarse de la noticia, o sea, aparecer como gestor del cambio. Esta apreciación se refuerza con los titulares del diario El País diciendo: “Olivera le plantea a Orsi relocalizar planta de HIF” y “Olivera pidió cambios”, cuando es evidente que no fue así.

Todo indica que la decisión de pedirle a HIF el cambio del lugar de la planta industrial vino de “más arriba”, exactamente de la Presidencia de la República y, también, que no estuvo desligada de las últimas declaraciones en Colón del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

En un tono que no lo había caracterizado hasta entonces, Frigerio aseguró que Argentina recurrirá nuevamente al Tribunal de La Haya si no se relocaliza la planta de HIF en Paysandú.

Con la situación planteada en estos términos, “la pelota está en la cancha de HIF”, como decía Uypress, y lo más probable es que la empresa alegue los costos adicionales que le implica esa decisión. Aquí es donde el cambio de lugar se asocia con la negociación pendiente de un acuerdo entre HIF y UTE por el costo de la compra/venta de energía del ente estatal, que se lo señalaba como el principal acuerdo para asegurar la viabilidad del proyecto.El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, declaró a El País que la empresa estatal «no va a ser impedimento» para que la inversión se realice. Es decir, que UTE concederá a HIF por la energía un precio menor del valor vigente. Un nuevo subsidio indirecto, una historia que se repite. UTE también cuestionaba el acuerdo de compra/venta de energía con UPM, pero le vino la orden y tuvo que acatarla. El costo entonces lo pagará UTE y todos los uruguayos.

Fuente: ElZumbido.Uy