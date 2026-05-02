Con seis partidos comienza la última fecha de la Liga Profesional

Este sábado habrá acción correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Por cómo se ordenó el fixture, esta será la última jornada del torneo, ya que se disputará después de la 16ª fecha, jugada el fin de semana anterior. Durante el día se disputarán seis partidos con inicio de actividad previsto a las 14.

14: Barracas Central - Banfield (Zona B)

El primero de los partidos comenzará a las 14 en el estadio Claudio Tapia: Barracas Central recibirá a Banfield en el marco de la Zona B. El juego contará con el arbitraje de Darío Herrera que estará acompañado desde el VAR por Silvio Trucco. La transmisión del juego será de TNT Sports.

El Guapo suma 21 puntos y viene de obtener un importante empate ante Racing por 1-1, con lo que se ubica octavo: un triunfo le asegurará el acceso a la próxima instancia. El Taladro, ya eliminado, suma 15 puntos y está 12°, posición en la que terminará indefectiblemente: buscará sumar para alejarse de la lucha por el descenso.

Entre los convocados por Pedro Troglio para este partido aparece el gualeguaychuense Juan Luis Alfaro, que podría tomar parte del encuentro. Entre los del conjunto dirigido por Rubén Insúa aparece Dardo Miloc, exjugador de Patronato.

14.30: Lanús - Deportivo Riestra (Zona A)

Media hora más tarde que el primer encuentro comenzará el partido por la Zona A entre Lanús y Deportivo Riestra. Jugarán en el estadio Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Sebastián Martínez y la presencia en el VAR de Adrián Franklin. La transmisión de este juego será responsabilidad de ESPN premium.

El Granate suma 23 puntos, se ubica quinto y ya está clasificado a la próxima instancia pese a que en la fecha pasada empató 0-0 con Central Córdoba. Riestra, por su parte, suma 10 unidades y será inevitable que termine en el último lugar, pese a que en su última presentación venció a Independiente por 2-0.

Entre los convocados del equipo de Mauricio Pellegrino aparece el concordiense Walter Bou; mientras que entre los del Malevo se encuentra el paranaense Ignacio Arce. También en el equipo de Guillermo Duró estará el ex Patronato Jonathan Herrera.

16.15: Central Córdoba - Boca Juniors (Zona A)

Desde las 16.15 y en Santiago del Estero, Central Córdoba recibirá a Boca Juniors en el marco de la Zona A. El árbitro del duelo en el estadio Madre de Ciudades será Nazareno Arasa, acompañado desde el VAR por Lucas Novelli. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

Ya clasificado, el Xeneize viene de golear a Defensa y Justicia por 4-0 y se encuentra ante la posibilidad de dar el salto a la cima de la tabla de posiciones (está segundo, a uno de Estudiantes). El Ferroviario, por su parte, viene de empatar ante Lanús por 0-0 y marcha en la 13ª posición, ya sin posibilidad de clasificarse.

Horacio Tijanovich con la camiseta del equipo santiagueño será la única representación entrerriana del encuentro.

18.45: San Lorenzo - Independiente (Zona A)

Desde las 18.45, la Zona A tendrá el enfrentamiento entre San Lorenzo e Independiente en un partido que se disputará en el estadio Pedro Bidegain. El árbitro del duelo será Pablo Dóvalo y Diego Ceballos será el responsable del VAR. La transmisión será de TNT Sports.

El Ciclón está sexto con 22 puntos y viene de vencer a Platense como visitante por 1-0: un empate le bastará para clasificar a la próxima fase. No puede decir lo mismo el Rojo, que está séptimo con 21 unidades y tras la derrota 2-0 ante Deportivo Riestra está obligado a ganar para asegurar la clasificación a la próxima instancia.

Entre los convocados por Gustavo Quinteros para esta jornada aparece el concordiense Leonardo Godoy. También estará el ex Patronato Gabriel Ávalos. Entre los citados del ex entrenador del Patrón Gustavo Álvarez estará el también ex Patronato Facundo Altamirano.

18.45: Unión - Talleres (Zona A)

A las 18.45 habrá otro juego por la Zona A: Unión recibirá a Talleres en el estadio 15 de Abril y con arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Facundo Tello. Este encuentro se podrá ver a través de la pantalla de ESPN premium.

El conjunto santafesino viene de empatar con Vélez Sarsfield por 2-2, resultado con el que llegó a 20 puntos y se ubica octavo en la tabla de posiciones: solo una victoria le permitirá clasificar. Los dirigidos por Carlos Tévez, suman 25 unidades tras su empate 0-0 con Estudiantes y están cuartos, ya clasificados.

El villaguayense Marcelo Estigarribia forma parte de la convocatoria en el Tatengue, que también tiene a los ex Patronato Matías Mansilla y Cristian Tarragona.

21.15: Platense - Estudiantes (Zona A)

El estadio Ciudad de Vicente López será sede del último encuentro de la jornada. También por la Zona A y desde las 21.15, Platense recibirá a Estudiantes en un duelo que será arbitrado por Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. La transmisión será de ESPN premium.

El Calamar ya se encuentra eliminado del torneo: con 16 puntos está 11° y viene de perder ante San Lorenzo como local por 1-0, por lo que intentará despedirse con una victoria ante su público. El Pincha, por su parte, está puntero con 28 unidades tras el empate ante Talleres y una victoria le asegurará el primer puesto.

Dentro de los convocados, el conjunto platense cuenta con el larroquense Gastón Benedetti.