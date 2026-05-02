Universitario visitará a Atlético Paraná en el destacado de la fecha

Este sábado a partir de las 16 se jugarán los nueve cotejos correspondientes a la cuarta fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. La actividad tendrá un destacado encuentro en el estadio Pedro Mutio, donde Atlético Paraná recibirá a Universitario.

El Gato es uno de los tres escoltas del torneo con siete unidades; mientras que la U es el único elenco que ganó sus tres partidos del torneo. Es por eso que este partido gana en importancia para el desarrollo del campeonato. Para Universitario será la chance de establecerse como candidato; para el Rojiblanco será la oportunidad de asaltar el liderazgo.

Los dos escoltas restantes también tendrán partidos con un importante nivel de dificultad: Club VF recibirá a Neuquen, que tiene seis puntos; mientras que a Belgrano le tocará visitar a Sportivo Urquiza, que también tiene seis unidades.

Entre Don Bosco y Oro Verde, ambos con seis puntos, podrán buscar escalar posiciones en el duelo entre sí. Si hay ganador en el partido entre ambos, ese equipo conseguirá escalar posiciones debido a cómo se dieron los cruces en esta fecha.

Los que intentarán salir de malas serán Palermo y Argentino Juniors. Ambos están sin puntos y buscarán sumar por primera vez: el Sangre y Luto visitará a Patronato y los de Avenida Zanni recibirán a Camioneros. Un punto por encima están Los Toritos e Instituto, que se enfrentan entre sí.

Otro equipo con un punto es San Benito, al que le tocará visitar a Formación Independiente, que suma tres unidades. El partido restante será entre Peñarol y Ciclón del Sur, ambos con tres puntos en el torneo.

Fecha 4 | Liga Paranaense de Fútbol

Sábado 2/5 - Desde las 16:

Atlético Paraná - Universitario.

Argentino Juniors - Camioneros.

Los Toritos - Instituto.

Formación Independiente - San Benito.

Peñarol - Ciclón del Sur.

Don Bosco - Oro Verde.

Sportivo Urquiza - Belgrano.

Patronato - Palermo.

Club VF - Neuquen.