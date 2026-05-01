Red Oeste en Juego: se desarrolló el primer encuentro deportivo con adolescentes

El Club Sportivo Urquiza fue escenario de un encuentro deportivo con adolescentes en el marco del proyecto Marcá tu identidad. Participaron más de 150 chicos y chicas del evento que pretende fortalecer lazos con las instituciones y promoviendo el acceso a derechos. Los próximos encuentros se desarrollarán en los clubes Ciclón del Sur y San Miguel.

Fue una jornada de fútbol en el marco de la Red Oeste en Juego, iniciativa impulsada por la Red Oeste en el marco del proyecto Marcá tu Identidad con el apoyo de la Municipalidad de Paraná y el Consejo Asesor de Marca Paraná. La primera fecha de fútbol 7, con equipos femeninos, masculinos y mixtos, fue en el Club Sportivo Urquiza.

“Buscamos acercarnos a los adolescentes de la zona oeste a través del fútbol, generando un vínculo con las distintas instituciones en el territorio. La idea es que sean encuentros donde se puedan divertir y compartir”, señaló el coordinador de Estrategias Participativas y Fortalecimiento Territorial, Neri Ribero.





La concejal Fernanda Facello expresó que “también se llevan adelante talleres de salud mental, de adicciones y la vinculación con las distintas instituciones estatales y civiles que se emplazan en la zona. Estamos contentos con el desarrollo de estas jornadas que esperamos sirvan para desarrollar muchas más en el futuro y también agradecida a las instituciones que no dudaron en ofrecer sus instalaciones”.

Por su parte, la presidenta del club Sportivo Urquiza, María Galván, destacó: “Es muy lindo ver tantos chicos de la zona en nuestro club, pasando el mayor tiempo posible. El deporte y la escuela van de la mano, algo que los chicos tienen que tener en claro”.

El vicerrector de la Escuela Guadalupe, Fabricio Almada, finalizó: “Nos parece interesante volver a construir ese entramado con las instituciones de la zona y sobre todo apostar en los jóvenes y su vinculación con el deporte en este caso. Esto no hubiese sido posible sin el apoyo de la Municipalidad”, valoró.