Capibaras sorprendió a Pampas y se metió en la pelea por el Súper Rugby Américas

La franquicia litoraleña Capibaras XV se impuso este viernes ante Pampas por 28 a 21 en el Hipódromo de Rosario y festejó un histórico triunfo por la décima fecha del Súper Rugby Américas. El equipo dirigido por Nicolás Galatro se impuso con autoridad y ratificó su buen momento, tras una sólida victoria frente a Cobras (40-19).

El primer tiempo comenzó con el local dominando el partido. A los cinco minutos, el pack local impuso su potencia desde un line y un maul para que Martín Vaca apoyara el primer try, que Juan Bautista Baronio convirtió para el 7-0. Sin embargo, el apertura rosarino erró un penal a los 10 minutos que hubiera significado el 10-0, dejando a Pampas con vida. La franquicia de Buenos Aires lo aprovechó y, a los 14 minutos y tras una brillante jugada individual de Tobías Wade quebró la defensa local para empatar el partido 7-7 tras la conversión de Renthel. Capibaras respondió con un penal de Baronio en el minuto 28 para recuperar la ventaja 10-7, pero Pampas sacó a relucir todo su potencial e inteligencia para tomar el control de los últimos minutos de la primera parte, donde gracias a la ventaja otorgada por la amarilla a Manuel Bernstein, Toledo marcó el último try de este primer tiempo para, gracias nuevamente a la patada de Renthel, ir al descanso 14-10.

Capibaras salió decidido en el complemento y rápidamente encontró su recompensa. Tras una tarjeta amarilla a Ignacio Bottazzini en el minuto 46 que dejó a Pampas con 14 hombres, el local no desaprovechó la superioridad numérica: dos minutos después Bautista Estellés apoyó el try que Baronio convirtió para dar vuelta el marcador y poner el 17-14.

El partido siguió muy parejo y con gran intensidad en el Hipódromo rosarino. Pampas buscó reaccionar con el debut de Santos Cayol, pero fue Capibaras quien golpeó primero: a los 60 minutos Gino Dicapua voló hacia el try para ampliar la ventaja a 22-14. El local pagó cara una nueva amarilla, esta vez a Alejo Sugasti en el minuto 63, y Pampas volvió a aprovechar la inferioridad rival: Alejo Lavayén apoyó el try que Renthel convirtió para poner el partido 22-21, con el Hipódromo en vilo. Sin embargo, Capibaras tuvo la respuesta justa en los momentos clave. Juan Bautista Baronio convirtió dos penales en los minutos 69 y 75 para estirar la ventaja y sentenciar un partido vibrante. El local supo aprovechar los errores de Pampas en el tramo final para cerrar el encuentro 28-21 y quedarse con una victoria de enorme valor en la lucha por las semifinales.

Pampas volverá a la acción por la undécima fecha del Super Rugby Américas el próximo lunes 11 de mayo, cuando reciba a Tarucas en el CASI.

Síntesis del partido

Pampas: 1. Matías Medrano (Nahuel Zunini), 2. Ignacio Bottazzini, 3. Marcos Camerlinckx (Ramiro Berardi Calvo), 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Marcelo Toledo (Santos Cayol), 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli, 8. Juan Pedro Bernasconi (Lucas Moresco), 9. Lucas Marguery (capitán) (Alejo Lavayén), 10. Estanislao Renthel, 11. Jerónimo Ulloa (Alfonso Latorre), 12. Felipe Ledesma (Bautista Farisé), 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade.

Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Capibaras XV: 1. Diego Correa (Juan Ignacio Rodríguez), 2. Martín Vaca (Bernardo Lis), 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio (Franco Benítez), 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini (capitán), 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein (Bautista Grenón), 9. Alejo Sugasti (Ignacio Dogliani), 10. Juan Bautista Baronio, 11. Gino Dicapua, 12. Guido Chesini, 13. Bautista Estellés (Bruno Heit), 14. Lautaro Cipriani (Juan Lovell), 15. Franco Rossetto.

Suplentes: Ignacio Orsetti ingresó temporariamente por Enzo Avaca (HIA) pero no ingresó definitivamente.

Entrenador: Nicolás Galatro

Primer tiempo: 5m, try de Martín Vaca (C) convertido por Juan Bautista Baronio; 14m, try de Tobías Wade (P) convertido por Estanislao Renthel; 28m, penal de Juan Bautista Baronio (C); 37m, try de Marcelo Toledo (P) convertido por Estanislao Renthel.

Incidencias: 37m, tarjeta amarilla para Manuel Bernstein (C)

Segundo tiempo: 8m, try de Bautista Estelles (C) convertido por Juan Bautista Baronio; 20m, try de Gino Dicapua (C); 26m, try de Alejo Lavayén (P) convertido por Estanislao Renthel; 29m penal de Juan Bautista Baronio (C); 35m, penal de Juan Bautista Baronio (C)

Incidencias: 6m, tarjeta amarilla para Ignacio Bottazzini (P) y 25m, tarjeta amarilla para Alejo Sugasti (C).

Resultado final: Capibaras XV 28-21 Pampas

Árbitro: Pablo Deluca (Argentina)

Cancha: Hipódromo de Rosario (Rosario, Argentina)