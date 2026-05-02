Urquiza de Santa Elena buscará el liderazgo ante Rivadavia

En Santa Fe, el único antecedente entre ambos fue triunfo para Urquiza por 77-69.

A partir de las 21.30 de este sábado, el Club Urquiza de Santa Elena recibirá a Rivadavia Juniors de Santa Fe en una nueva presentación para ambos en el marco de la Liga Federal de Básquet.

Este enfrentamiento medirá a escolta (Urquiza) y líder (Rivadavia) de la Zona A de la Conferencia Litoral dentro del campeonato. El equipo santaelenense tiene un acumulado de 5-2; mientras que los santafesinos ostentan un récord de 6-1.

Los dos tropiezos del conjunto santaelenense fueron ante el Centro Juventud Sionista: el único antecedente con Rivadavia fue victoria para los entrerrianos en el estadio Ezequiel Ceratti por 77-69. Justamente esa derrota es la única que sufrió Rivadavia en todo el desarrollo del torneo.

Ante Sioni fue la última presentación de Urquiza: en el estadio Moisés Flesler de Paraná cayó por 80-73 el pasado 21 de abril. Rivadavia, por su parte, le ganó como local a Recreativo por 86-81 el 26 de abril.

Lo más destacado del Naranja en lo que va del campeonato pasó por las manos de Marcos Revello y Jonathan Monzón, que promedian 15,6 y 15,3 puntos respectivamente. En el Rojiblanco, por su parte se destaca como anotador Joaquín Cabré, con 12,1 tantos por juego.

Posiciones | Liga Federal de Básquet | Zona A - Conferencia Litoral

1°) Rivadavia: 6-1.

2°) Urquiza: 5-2.

3°) Sionista: 4-4.

4°) La Armonía: 4-4.

5°) Gimnasia: 3-5.

6°) Recreativo: 3-5.

7°) Quique: 2-6.