Alarma en la selección: Leandro Paredes sufrió un desgarro

Paredes se perderá los amistosos e incluso podría no estar para el debut en el Mundial.

El mismo día que Lionel Scaloni confirmó que formaba parte de la nómina de jugadores para el Mundial 2026, Leandro Paredes disputó el encuentro de la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el que Boca perdió por 1-0 ante la Universidad Católica.

La eliminación no fue la única mala noticia para el mediocampista, que sintió una molestia en el calentamiento previo al encuentro y encendió las alarmas del cuerpo técnico. Pese a que disputó el partido en su totalidad, el jugador estuvo notablemente disminuido durante el desarrollo del juego.

Paredes se tomó la parte posterior de la pierna derecha ya durante el desarrollo del calentamiento previo.

Una vez que quedó consumada la eliminación, Paredes se sometió a estudios médicos para determinar qué grado alcanzaban las molestias que tenía en el isquiotibial derecho. Fue así que se confirmó que tiene un desgarro.

Esta lesión dejará a Paredes marginado de los duelos amistosos que afrontará la selección en la previa a la disputa del Mundial. El equipo primero enfrentará a Honduras el 6 de junio en Texas y luego a Islandia, el 9, en Auburn.

La lesión le demandará una recuperación aproximada de tres semanas, lo que incluso impediría que esté para el debut del combinado Albiceleste en la cita ecuménica frente a Argelia, partido que se disputará el 16 de junio en Kansas.