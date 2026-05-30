Volcó un camión en la ruta 12 en Gualeguay y tres personas fueron hospitalizadas

Los tres ocupantes del vehículo fueron derivados al Hospital de Gualeguay para su atención. (Foto: Debate Pregón)

Este sábado por la tarde, se produjo un siniestro vial cerca del Camino de la Costa, en Gualeguay.

Según informaron Bomberos Voluntarios de la localidad, el accidente ocurrió pasando el ingreso al Camino a la Costa, a unos 12 kilómetros de la ciudad, y se habría producido antes de las 14 horas de este sábado. Dos dotaciones del cuartel llegaron poco después de esa hora al lugar del accidente.

Debido al impacto causado por el vuelco del camión, los tres ocupantes del vehículo fueron derivados al Hospital de Gualeguay para su atención.

Hasta el momento, no se ha informado el estado de salud de los heridos.

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